Donna trovata morta, sul corpo i segni di un pestaggio. La figlia in ospedale per delle ferite

Un omicidio scuote Istia d'Ombrone, piccolo centro in provincia di Grosseto. Il cadavere di Giuseppina De Francesco, 76 anni, è stato trovato oggi 8 giugno in una villa. Il corpo era accanto a un armadio. Il medico legale ha riscontrato la presenza di tagli, ecchimosi e tumefazioni di vario tipo. Elementi che fanno ipotizzare un omicidio. La donna potrebbe essere rimasta vittima di un pestaggio.

A dare l'allarme è stata la figlia della vittima. Ha 50 anni ed è lei a vivere nella villa. Non erano conviventi come appreso inizialmente. La vittima viveva col marito, notaio 81enne, in un appartamento del centro dopo aver vissuto molti anni a Milano. La coppia ha anche un figlio, 52enne. I carabinieri di Grosseto stanno cercando di rintracciare gli altri familiari e i conoscenti della vittima. Lo scopo è ricostruire contatti e ultimi spostamenti di Giuseppina De Francesco.

Le attenzioni degli inquirenti si concentrano in modo particolare sulla figlia. Presumibilmente era in casa quando è stata uccisa la madre e ora si trova ricoverata in ospedale con tagli superficiali alle braccia. Ambienti investigativi sottolineano che è "prematuro" fare un quadro di quanto accaduto. Nessuna ipotesi è esclusa.

