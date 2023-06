Giuseppina De Francesco uccisa in casa, la figlia: "Mi hanno aggredito"

È ancora un mistero cosa sia successo nell'abitazione di Maria Giuseppina De Francesco, la donna di 76 anni di Istia d'Ombrone, in provincia di Grosseto, trovata senza vita e con evidenti segni di violenza. Tagli e tumefazioni, uno specchio in mille pezzi e sangue ovunque: questa la scena rinvenuta dai sanitari del 118 di Grosseto, che hanno trovato il corpo della 76enne riverso in terra, al primo piano del podere che il suocero aveva trasformato in una villa patronale.

Un giallo in cui sono ancora molti i punti da chiarire, a partire dall'identità del killer. Dopo un primo sopralluogo degli uomini del Ris, i carabinieri e il pm hanno confermato: "Si tratta sicuramente di omicidio". A coordinare le indagini dei carabinieri della Procura di Grosseto è il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna, che ieri mattina ha assistito di persona agli accertamenti dei militari nella casa e nelle pertinenze, compresi i bidoni dell’immondizia nelle vicinanze dell’abitazione. Gli inquirenti hanno repertato le impronte rinvenute nell'abitazione e analizzato i resti della donna. Il delitto, secondo i primi risultati, dovrebbe essere avvenuto alle prime luci dell'alba. Una delle figlie della donna, la 50enne Benedetta, è ricoverata in ospedale a Grossetto, anche lei con diversi tagli sulle braccia e sotto shock. Il secondo figlio della donna, Alfonsino, sembra non fosse in casa al momento dell'omicidio.

A lanciare l'allarme è stato il marito della donna, che ha chiamato il 118 dopo aver soccorso la figlia che era nella villa. I soccorritori giunti sul posto si sono trovati di fronte ad una scena terrificante: la 76enne ormai senza vita e la figlia di 50 anni ferita. L'unica frase che quest'ultima avrebbe pronunciato è: "Mi hanno aggredito". Non è chiaro se nella villa sia avvenuta una colluttazione tra le due donne, oppure se le due abbiano sorpreso un rapinatore, che poi si sarebbe rivoltato contro di loro. Una matassa che gli investigatori stanno tentando di dipanare. Un delitto efferato, che al momento non ha ancora un responsabile e un movente.