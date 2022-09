Giuseppina uccisa dall'ex in strada a colpi di fucile: l'omicidio in un video e l'ultimo inquietante post su Facebook

L'ennesimo femminicidio scuote l'Italia. Sono 78 le donne uccise in Italia dall'inizio dell'anno. L'ultimo drammatico fatto di sangue ieri in Puglia. Una donna, Giuseppina Fumarola, 48 anni, è stata ammazzata a colpi di fucile da caccia a Villa Castelli, piccolo comune tra le province di Brindisi e Taranto, dal suo ex compagno. Colpita al braccio e al petto, non ha avuto scampo. Dopo il delitto l’uomo, Vito Sussa, 52 anni, operaio del luogo, si è suicidato, impiccandosi nel garage della propria abitazione, poco distante.

Femminicidio a Villa Castelli: uccisa Giuseppina Fumarola

In base a una prima e inevitabilmente parziale ricostruzione dell'accaduto, la donna stava andando a lavorare in un'azienda tessile quando l'uomo, che conosceva bene i suoi orari e le sue abitudini, l'ha raggiunta per ucciderla. Dalle prime ipotesi, Sussa avrebbe ucciso Fumarola, madre di due figli avuti da un precedente legame, perché non riusciva a rassegnarsi alla fine della loro relazione. Alcune colleghe della donna, spaventate dal rumore degli spari, hanno raggiunto l'ingresso dell'azienda. Lì hanno trovato Giuseppina riversa per terra e hanno visto Sussa fuggire. Quando sono arrivati i soccorsi, per la donna non c'era più nulla da fare.

Oggi c'è una comunità attonita, sconvolta. Giuseppina Fumarola è stata uccisa davanti all’ingresso della sartoria dove da oltre 20 anni lavorava, in via Galileo Galilei. La salma è stata restituita alla famiglia, ai figli di 27 e 21 anni, ai genitori e al fratello. Già oggi i funerali. Il sindaco Giovanni Barletta ha proclamato lutto cittadino. Dalle ore 16 e per tutta la durata del rito funebre le serrande delle attività commerciali di Villa Castelli resteranno abbassate.

Il luogo dell'omicidio. Foto BrindisiReport

Impianto di videosorveglianza ha ripreso il delitto

I carabinieri, a cui sono affidate le indagini, a lungo hanno ascoltato le colleghe di lavoro, gli amici, i parenti della 48enne. Hanno visionato i fotogrammi dell’impianto di videosorveglianza della sartoria che avrebbe ripreso l'intera scena del delitto. Dalle telecamere emerge la dinamica di una scena raccapricciante: lui le si avvicina e le spara due colpi di fucile mentre lei sta per entrare nel magazzino. Lei urla e poi si accascia in una pozza di sangue. Lui subito dopo corre a impiccarsi. Abitava a poche decine di metri dalla sartoria.

L'arma dell'omicidio era detenuta legalmente. Sussa non aveva mai avuto problemi con la giustizia e a suo carico non c’erano mai state denunce per minacce, maltrattamenti, stalking o altro. Tra i due ex compagni i rapporti non erano sereni, non stavano più insieme da qualche tempo, continuavano a sentirsi e i litigi erano frequenti, ma nessuno immaginava un epilogo tragico. Giuseppina, scrive BrindisiReport, non condivideva il fatto che il suo ex abitasse proprio davanti alla sartoria: andare e tornare da lavoro la inquietava, preferiva non incontrarlo. Le indagini proseguono.

Il 29 agosto, tre giorni prima dell'omicido, Vito Sussa aveva scritto un ultimo inquietante messaggio su Facebook: "Un amico delinquente ti aiuta sempre, ma un amico pazzo ha bisogno di aiuto".

"Inaccettabile quanto avvenuto a Villa Castelli. Sono vicina ai figli della donna uccisa e a tutta la comunitá di Villa Castelli, travolta da questo dramma senza fine - dichiara l'onorevole Valentina Palmisano (M5s) - La morte di questa giovane mamma lascia un senso di vuoto e di sgomento. Una violenza inaudita, così cruenta. Episodi del genere ci fanno capire quanto ancora sia lunga la strada per sensibilizzare su questo tema. Nella legislatura appena trascorsa abbiamo introdotto il codice rosso, ma le norme penali non bastano. Bisogna investire nella cultura della non violenza e nella educazione sentimentale nelle scuole. É depositata alla Camera una nostra proposta di legge per introdurre l’educazione sentimentale a scuola proprio per affermare– conclude la parlamentare brindisina – il principio del rispetto dell’altro evitando che un rapporto di coppia si trasformi in una tragedia".