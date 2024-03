Giuseppina Nuti trovata morta nei boschi, il figlio sotto accusa: dopo l'autopsia cambia tutto

Nuovo colpo di scena nel caso di Giuseppina Nuti, l'anziana scomparsa il 24 gennaio da Canale Monterano (Roma) e trovata morta all'inizio di febbraio nei boschi sul lago di Vico. Il figlio maggiore, inizialmente fermato con l'accusa di omicidio, vede adesso alleggerire la sua posizione: non è stato lui a uccidere la madre Avrebbe "solo" nascosto il cadavere.

Giuseppina Nuti, in paese conosciuta da tutti come Pina, scompare nel nulla il 24 gennaio. Ha due figli. Il più piccolo, che vive in Emilia Romagna, non riuscendo a contattarla e non avendo risposte esaustive dal fratello chiama i carabinieri. I militari avviano le ricerche e di scopre che il figlio maggiore, Romeo, aveva ritirato la pensione della madre, poi era sparito anche lui. Rintracciato in un bed and breakfast confessa di avere nascosto il corpo della madre e ne permette il ritrovamento. Viene accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

A distanza di settimane gli accertamenti del medico legale hanno appurato che la donna è morta per cause naturali. Adesso quindi la posizione del figlio si alleggerisce: cade l'accusa di omicidio anche se resta quella di avere nascosto il corpo. Deve rispondere anche di truffa ai danni dello Stato per avere incassato la pensione dell'anziana.