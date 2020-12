Muore a 39 anni dopo essersi contagiata al lavoro: lascia un bimbo di due anni

Giustina Brigido lavorava come collaboratrice scolastica in un istituto per l'infanzia a Polignano a Mare

Il Covid-19 porta via un'altra vita nel Barese, questa volta di una giovane donna. La vittima è una 39enne, Giustina Brigido. A darne notizia è Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare: "La morte è un evento difficile da pensare e quando a morire è un fiore, una ragazza vitale e dolce, la mente si offusca e il dolore prende il sopravvento - spiega sui social - Polignano oggi ha perso un fiore, una donna che aveva contratto il Covid-19 sul lavoro e che ha lottato per settimane. Questo virus è una forbice subdola che recide senza guardare la carta d'identità".

Giustina Brigido lavorava come collaboratrice scolastica in una scuola dell'infanzia, l'istituto San Francesco d'Assisi di Polignano a Mare. Non è ancora chiaro dove la donna possa essere stata contagiata dal virus, ma non si esclude una trasmissione direttamente all'interno della scuola in cui prestava servizio. E con il numero delle vittime che continua a salire, il sindaco di Polignano invita a prestare attenzione: "La zona gialla è forse troppo ottimistica, agiamo come se fossimo in zona rossa e non lasciamo nulla al caso".

Giustina lascia il marito e un figlio. Le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito, al punto da richiedere immediatamente il ricovero in ospedale nel reparto di terapia intensiva, dove si è infine verificato il decesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network per ricordarla.