I "baby giustizieri" che andavano a caccia di pedofili per punirli: "Ci siamo ispirati a una serie tv"

Il tribunale di Treviso ha condannato a poco più di 6 anni di carcere due dei tre giovanissimi che agivano come "giustizieri di pedofili" adescati in chat. Per il terzo ragazzo, appena 15enne all'epoca dei fatti, procede invece la procura dei minori di Venezia.

Nel febbraio dello scorso anno i tre erano stati sorpresi dai carabinieri in un casolare abbandonato di Vedelago mentre seviziavano un uomo di 50 anni, disteso in terra con gambe e braccia legate e con del nastro adesivo sulla bocca. Il 50enne era stato stordito con un taser e gli erano state sottratte chiavi della macchina e carta di credito.

Il modus operandi dei tre giovani vendicatori: "Abbiamo fatto bene alla società"

Una sorte simile è toccata ad altri 7 uomini. Il metodo era sempre lo stesso: il più grande del gruppo, 20enne, sfruttava la sindrome di Crouzon di cui soffre, che lo fa apparire molto più giovane, per adescare in chat uomini adulti. Si spacciava per 13enne e chiedeva un appuntamento; dopodiché, con l'aiuto degli altri due - un 19enne e un 15enne - scattava la trappola.

Le vittime, otto persone in tutto, sono state risarcite. Per due di loro risultati irreperibili sono state invece effettuate donazioni a due associazioni di volontariato, con validità di giustizia riparativa. "Lo abbiamo fatto per fare del bene alla società e per mettere fine a questa piaga", hanno dichiarato i tre ragazzi. Un sodalizio che sarebbe stato ispirato da una serie tv statunitense "To catch a predator", un docu-reality nel quale alcuni maniaci sessuali vengono trovati e arrestati tramite internet.

"Difficile distinguere in questo caso i profili delle vittime e dei carnefici. I nostri assistiti sono giovani immaturi ma non sono cattivi ragazzi", hanno affermato i legali difensori dei due maggiorenni, condannati per i reati di sequestro di persona, rapina aggravata, indebito utilizzo di carte di credito e porto di oggetti atti a offendere.