Bucate le gomme a Roberto "RedSox": il tassista che fa la guerra ai NoPos

Brutta sorpresa per Roberto Mantovani "RedSox", il tassista che ha intrapreso una battaglia sui social contro i suoi colleghi contrari all'utilizzo del pos. Il tassista bolognese anti "NoPos", che ogni giorni pubblica il rendiconto delle sue entrate e uscite, ha trovato le gomme del suo taxi squarciate. Un attacco mirato che RedSox ha documentato con un video postato su Twitter, realizzato dopo essere andato a sporgere denuncia in Questura: "L’ufficio di via Agresti da oggi si trasferisce in piazza Galileo 7. Sono stato l’ultimo cittadino a fare una denuncia qui".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel filmato postato sui social Mantovani mostra le gomme completamente a terra, immagini che hanno innescato la solidarietà degli utenti, che con decine di commento hanno espresso la loro vicinanza al tassista bolognese. In poco tempo l'hashtag #ForzaRoberto è diventato uno dei più cliccati. Dallo scorso primo maggio RedSox ha iniziato la sua personale "operazione trasparenza", annunciando la decisione sui social qualche giorno prima, il 25 aprile: "Annuncio la mia battaglia e dura resistenza contro una fetta della mia categoria/corporazione. Lotto contro quel lembo marcio e fascista, egoista e NoPos, diffamatorio e razzista che mi circonda, che mi attacca e mi isola sempre di più". Così Mantovani ha intrapreso la sua quotidiana, fatta di resoconti e pagamenti, un'idea che ha incontrato il gradimento degli utenti social, ma che ha fatto indispettire alcuni colleghi.