 Il giallo del gommone "di migranti" vuoto e senza motore in spiaggia

L'emergenza migranti continua a tenere banco e coinvolge anche le coste della Sardegna, mentre l'hotspot di Lampedusa è ormai al collasso. Un gommone nero lungo 10 metri, vuoto e privo di motore, è stato rinvenuto nella mattina di oggi, venerdì 22 settembre, sulla spiaggia di Colostrai, nel litorale di Muravera. L'imbarcazione, probabilmente trascinata a riva dalla corrente, era completamente vuota: a bordo non sono stati rinvenuti oggetti o effetti personali, soltanto alcuni rifiuti ed etichette scritte in arabo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Muravera e della compagnia di San Vito che hanno informato la guardia costiera di Arbatax e Cagliari, che si sono attivati per verificare l'eventuale presenza di persone disperse in mare. Le ricerche sono ancora in corso, ma al momento non è stato rintracciato nessuno. Potrebbe anche trattarsi di uno sbarco "fantasma", ma è comunque una circostanza anomala. Di solito chi sbarca clandestinamente tende a farsi rintracciare per chiedere aiuto e ospitalità dopo essere sopravvissuto al lungo viaggio in mare.

