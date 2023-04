Il governo italiano non sarebbe responsabile dell'evasione di Artem Uss. "Non è colpa del governo ma di un altro organo dello Stato": è questa la linea difensiva della premier Giorgia Meloni, che oggi è stata ascoltata per oltre due ore dal Copasir e ha parlato dell'evasione del figlio del governatore di Krasnoyarsk, in Siberia, Aleksandr Uss, che era agli arresti domiciliari in Italia ed è ora in Russia.

Meloni non lascia spazio a dubbi: la responsabilità è della magistratura. Per questo il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha disposto nei giorni scorsi "accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico" nei confronti del cittadino russo Artem Uss, in seguito evaso.

L'opposizione attacca il governo italiano e chiede chiarezza sulla fuga dell'uomo che ha lasciato l'Italia all'indomani dell'ok all'estradizione. Uss rischiava infatti trent'anni di carcere: gli americani ne avevano chiesto l'estradizione e il tribunale italiano l'aveva da poco autorizzata. Ma l'uomo è riuscito a fuggire dai domiciliari da una abitazione di Milano. Fuga che è avvenuta probabilmente con la complicità dei servizi segreti russi.

La fuga di Uss

Artem Uss è l'uomo che gli Stati Uniti d'America accusano di violazione d'embargo nei confronti del Venezuela per una storia di contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio e - soprattutto - esportazione illegale di tecnologie militari dagli Usa alla Russia.

Secondo quanto ricostruito dalla procura di Milano, Uss è riuscito a lasciare l'Italia in poche ore in macchina il 22 marzo, cambiando piu' auto e con documenti falsi, attraverso il confine triestino ed è entrato in Slovenia. Da lì è arrivato in Serbia, da dove avrebbe preso un volo per la Russia. Investigatori e inquirenti hanno appurato che il 40enne, figlio del governatore di una regione siberiana molto vicino a Putin, sarebbe stato aiutato nell'evasione da un gruppo operativo composto da meno di dieci persone, pare 6 o 7 in tutto, dell'Est Europa, alcune già indagate e altre da identificare. La procura sta indagando pure su un "secondo livello", probabilmente uomini dei servizi segreti russi, che avrebbero organizzato il blitz. "Sono in Russia! In questi ultimi giorni specialmente difficili persone forti e affidabili mi sono state vicine. Grazie a loro!", aveva fatto sapere lo stesso Uss il 4 aprile scorso dalla Russia.

E suo padre, Alexander Uss, in un video non più disponibile a causa delle polemiche suscitate in Russia, ha espresso la sua riconoscenza nei confronti di Vladimir Putin. "Ci sono molte versioni su come sia andata, ma non farò commenti. Sono solo contento che mio figlio Artem sia tornato a casa. E per questo ringrazio Vladimir Putin: non è solo il nostro presidente, è soprattutto un uomo con un cuore grande e generoso".

Il caso dell'evasione di Uss rischia di creare un incidente diplomatico e di alimentare le tensioni tra governo e opposizione.