"Gratta e vinci" rubato, c'è la svolta: come è andata a finire

La parola fine alla brutta vicenda è stata scritta. La signora potrà incassare quanto le spetta. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha recuperato, dopo il dissequestro da parte della procura di Napoli, l'ormai celeberrimo Gratta e vinci da 500mila di euro che era stato rubato dal tabaccaio nelle settimane scorse a una napoletana di 69 anni. L'anziana potrà ora finalmente incassare la vincita. E' quel che fa sapere la stessa Agenzia, che ha avviato le procedure per il pagamento.

Nella nota si spiega che la Procura di Napoli ha ribadito che "le indagini non lasciano dubbi in ordine alla riconducibilità di quanto in sequestro alla persona offesa", pertanto la donna che aveva acquistato il biglietto potrà incassare quanto le spetta. "Sono particolarmente felice per la signora napoletana, acquirente del biglietto, che in questi giorni è entrata nel cuore di tutti noi", ha detto il direttore di Adm, Marcello Minenna.

Gratta e Vinci rubato a Napoli: il tabaccaio è nei guai

Gaetano Scutellaro, il tabaccaio che ha sottratto il biglietto vincente all'anziana, è accusato di furto pluriaggravato e di tentata estorsione ai danni della legittima proprietaria del Gratta e vinci, alla quale aveva chiesto la metà della vincita per avere indietro il tagliando. L'uomo aveva prontamente depositato il biglietto in una banca a Latina per poi tentare inutilmente di partire per le isola Canarie: era stato riconosciuto e fermato dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino.

Dopo 48 ore di carcere Scutellaro si è dichiarato pentito del suo gesto e ha chiesto scusa a tutti, in particolare alla donna. "In quel momento non riusciva a ragionare", ha spiegato il suo legale. La storia ha tenuto banco sui media italiani per giorni: non era mai successo nulla del genere in passato.

Il Gratta e Vinci più famoso della storia. Foto Ansa