Green pass, 900 persone bloccate sui treni regionali

Arriverà oggi il quadro dei controlli a campione dei green pass sui mezzi pubblici, ma secondo quanto già anticipato dal ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini sui treni regionali Trenitalia ha bloccato 900 persone oltre 600 treni e 27mila persone controllate.

"Abbiamo i dati regionali e potremo capire anche nei prossimi giorni dove ci sono le maggiori criticità. Di quei 900 a cui è stato impedito di salire, circa 600 erano in Campania, circa 100 in Toscana e poi via via".

Il biglietto come lo skipass

Il ministro ha anche annunciato che è allo studio un meccanismo per consentire di acquistare un biglietto per il trasporto pubblico solo chi ha il green pass.

"Le faccio l'esempio del Dolomiti Superski, che è uno skipass molto usato in cui l'utente carica ogni giorno il proprio green pass e automaticamente lo skipass autorizza solo chi ha il green pass" ha spiegato Givannini intervenendo i diretta a Rainews24. "Stiamo studiando dei meccanismi, credo ci siano le condizioni per farlo" e "siamo abbastanza ottimisti che nelle prossime settimane possano iniziare le sperimentazioni".