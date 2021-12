Senza green pass sul bus: scoperto e multato dalla polizia locale

Primo multato a Roma durante i controlli del Green pass per i passeggeri di bus e metro. A sanzionare l'uomo gli agenti della polizia locale alla fermata dei bus di piazzale Flaminio.

L'uomo era appena sceso dall'autobus quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire il certificato verde. "Non ce l'ho perché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni" si è giustificato il 50enne romeno. Per lui è scattata una sanzione di 400 euro. Da oggi infatti i controlli sul nuovo meccanismo delle certificazioni verdi Covid-19 saranno rafforzati e vi parteciperanno tutte le forze di polizia.

Previste multe da 400 a 1.000 euro per chi infrange le regole e per i gestori dei locali che non controlleranno la conformità del certificato verde (alla terza sanzione scatta la chiusura del locale per dieci giorni). Al lavoro resteranno attive le multe già previste: sospensione per 5 giorni a chi viene trovato sprovvisto di certificazione verde e sanzioni da 600 a 1.500 euro; sanzione da 400 a 1.000 euro per il datore di lavoro che non effettua i controlli.

Controlli ma niente multe a Napoli

Controlli ma niente multe a Napoli dove il presidente di Eav - holding dei trasporti della Regione Campania che gestisce diverse linee ferroviarie - ha spiegato che il personale non può fare multe. "Stiamo facendo in controlli in autonomia perché le forze dell'ordine non si sono viste", spiega Umberto De Gregorio, aggiungendo che i controlli vengono fatti "non a bordo ma a terra, all'ingresso dei tornelli, per evitare che salga qualcuno che non ha il green pass. Ma - sottolinea De Gregorio - non possiamo fare multe perché non siamo abilitati, possiamo solo impedire che chi non ha il green pass salga sul treno e, in caso di reazioni, chiamiamo le forze dell'ordine".

Quando arriva il green pass

Il green pass - vale la pena ricordarlo - da oggi è diventato obbligatorio anche per chi si muove su bus, metro e tram. A Catania una studentessa arrivata dalla provincia non è stata fatta salire sull'autobus perché nonostante avesse già ricevuto la prima dose di vaccino, non era ancora in possesso del 'certificato verde'. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione della prima dose ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. Ogni Certificazione verde COVID-19 per le dosi successive alla prima, verrà rilasciata entro 48 ore dalla somministrazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi.