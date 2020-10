Gregoretti: cosa succederà oggi nel processo a Matteo Salvini a Catania

Inizia oggi a Catania l'udienza preliminare del processo a carico del leader della Lega Matteo Salvini per il caso Gregoretti. L’ex ministro dell’Interno, tra il 27 e il 31 luglio 2019, impedì che la nave Gregoretti attraccasse in porto e i 131 migranti, insieme all'equipaggio, furono costretti a rimanere a bordo, al largo. Il segretario della Lega per questo episodio dovrà rispondere dell’accusa di sequestro di persona e l’udienza preliminare che si aprirà oggi dovrà stabilire o meno il rinvio a giudizio.

Caso Gregoretti: cosa succede oggi a Matteo Salvini a Catania

L'udienza si svolgerà a porte chiuse e nel palazzo di giustizia entreranno soltanto 200 giornalisti accreditati, mentre è stato annullato all'ultimo momento il "caffè" delle 8,30 in Piazza Duomo annunciato dai leader del centrodestra. Cinquecento poliziotti impediranno il contatto tra i manifestanti visto che il collettivo Mai con Salvini ha annunciato tre giorni di contestazione che vedranno oggi il loro culmine.

In aula l’unica famiglia di migranti arrivata con la Gregoretti e rimasta in Sicilia (i nigeriani Jafra e Aishat Saha e i loro tre figli) si costituirà parte civile con l’avvocato Massimo Ferrante. Fonti della Lega hanno fatto sapere solo oggi Salvini deciderà se e quando parlare davanti al giudice e maturerà le proprie decisioni riguardo l'udienza preliminare. Ma il Capitano ha già escluso di chiedere il rito abbreviato.

Cosa si aspetta il segretario della Lega dall'udienza preliminare di oggi a Catania sul caso Gregoretti? Il Corriere della Sera scrive che in pubblico Salvini dice «ho fiducia, non ci permetteremmo mai di fare pressioni sul tribunale». Ma in privato i nervosismi affiorano, dopo che Giulia Bongiorno gli spiegò come con certe imputazioni si rischi di brutto. Al punto che in serata si discute ancora la strategia di udienza. C'è anche l'ipotesi che i giudici sentano Giuseppe Conte e Luigi Di Maio:

Tuttavia è possibile, anzi probabile, che prima di decidere il giudice svolga alcuni accertamenti attraverso una breve attività di «integrazione probatoria». In due direzioni: da un lato chiedendo alla polizia giudiziaria di raccogliere gli atti necessari a verificare come il governo (non solo il Conte 1, in cui Salvini era ministro dell’Interno, ma pure il Conte 2 che vede la Lega all’opposizione) si è comportato in casi analoghi a quello della nave Gregoretti; dall’altro raccogliendo la testimonianza del presidente del Consiglio, e forse dell’ex vicepremier Luigi Di Maio e dell’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, per ricostruire le posizioni degli altri rappresentanti del governo nei giorni in cui si sarebbe consumato il sequestro dei 131 migranti trattenuti a bordo.

La tesi della difesa è infatti che quella sul caso Gregoretti fu una decisione collegiale che impegnò tutto il governo. Curiosamente, è l'esatto contrario di quello che ha sostenuto Salvini in pubblico in quei giorni, visto che voleva attribuirsi tutto il merito di aver bloccato la nave con i migranti, che alla fine sbarcò come del resto tutte quelle che sono arrivate sulle coste dell'Italia nei mesi in cui il Capitano è stato al governo con il MoVimento 5 Stelle.

Il reato contestato a Salvini nel caso Gregoretti

Spiega oggi Il Fatto Quotidiano che Il reato che viene contestato a Salvini è quello di sequestro di persona aggravato dall’abuso di potere e dall’essere stato commesso anche in danno di minorenni: non consentendo al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (articolazione del ministero dell’Interno) di esitare tempestivamente la richiesta di P.O.S. (place of safety, porto sicuro) presentata formalmente da I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) il 27 luglio 2019, avrebbe di fatto bloccato la procedura di sbarco dei 131 migranti trattenuti a bordo fino al 31 dello stesso mese. Di qui l’accusa di uno “strumentale e illegittimo utilizzo di una potestà amministrativa” da parte dell’allora responsabile del Viminale.

Dalle indagini era infatti emerso che non c'erano "ragioni tecniche" ostative alle autorizzazioni allo sbarco: l'intera macchina organizzativa era da subito pronta a procedere ai controlli sanitari (in parte già effettuati a bordo), all'identificazione e al trasporto dei migranti all'hotspot di prima accoglienza. Il veto di Salvini sarebbe stato dunque illegittimo e arbitrario, anche per quel che riguarda i minori, fatti sbarcare il 29 non spontaneamente, ma solo a seguito di formale richiesta del Tribunale dei minorenni di Catania. Salvini invece ha sempre sostenuto di aver agito secondo la legge. In vista dell'udienza preliminare che deciderà sul suo eventuale rinvio a giudizio, ha contestato l'interpretazione fatta dai magistrati delle norme internazionali che, a suo dire, non escludono che la nave Gregoretti potesse essere considerata come P.O.S., dal momento che i migranti non erano in pericolo di vita ed erano stati accuditi in maniera appropriata in vista della loro destinazione finale. In questo quadro, la loro permanenza a bordo sarebbe stata giustificata dal legittimo svolgimento di una fase interna al procedimento di accoglienza dei cittadini di Paesi terzi nell 'ambito dell'Unione europea.

I magistrati dovranno decidere se quello di Salvini è stato un reato o una scelta politica. Intanto un'altra richiesta di rinvio a giudizio è in arrivo nei prossimi giorni. Già la prossima settimana i pm potrebbero chiedere il processo per l'ex ministro dell'Interno, indagato anche qui per sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio per la vicenda della nave spagnola Open Arms, l'imbarcazione dell'ong catalana che ad agosto del 2019, a seguito del divieto di attracco deciso da Salvini, rimase per giorni a largo di Lampedusa con 164 profughi soccorsi in mare.