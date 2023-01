È morto Gregory Bongiorno: aveva 47 anni. La cognata Cathy La Torre: "Un lutto devastante"

È morto all'età di 47 anni Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria e amministratore delegato dell'Agesp, azienda che si occupa di rifiuti. Alla guida di Confindustria da maggio 2021, Bongiorno è deceduto improvvisamente a Castellammare del Golfo (Trapani) dopo che un'influenza lo aveva costretto ad un controllo in ospedale. Non sono noti i motivi del decesso.

Un fulmine a ciel sereno, che ha scosso tanto il mondo imprenditoriale quanto le istituzioni. Numerosi i messaggi di cordoglio, a partire dal presidente della Regione Renato Schifani: "Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gregory Bongiorno, 47 anni, venuto a mancare improvvisamente. Brillante imprenditore, Bongiorno è stato apprezzato per il suo impegno negli organismi di categoria al servizio dei colleghi. Alla famiglia, a Sicindustria e al mondo delle imprese che ne ha stimato la sua opera vanno le più sentite condoglianze da parte mia e del governo regionale".

Bongiorno era cognato di Cathy La Torre, la nota avvocata e attivista che si batte da tempo per i diritti della comunità LGBTQI+. "Sulla mia famiglia si è abbattuto un lutto devastante, che ci spezza in modo che non so neppure esprimere" si legge in un post pubblicato da La Torre su facebook. "Posso solo dire che mia sorella, i miei nipoti, sofia e vincenzo, sono e saranno sempre la mia priorità. E che Gregory Bongiorno è un pezzo del mio cuore e la sua mancanza mi lascia completamente interdetta. Che la terra ti sia lieve cognato mio".

"La prematura scomparsa del presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno lascia sgomenti" è invece il commento di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo. "Un grande vuoto per l'industria siciliana. Il mio ricordo personale è legato a un imprenditore che ha impiegato tutte le sue forze per rilanciare un mondo dell'impresa affinché fosse più sano e più moderno. Alla sua famiglia esprimo tutta la mia vicinanza e quella dell'amministrazione comunale in questo momento di dolore".