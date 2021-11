Giornalista molestata in diretta: denunciato un secondo uomo

Denunciato dalla digos un secondo uomo per violenza sessuale sulla giornalista Greta Beccaglia durante una diretta dopo la partita tra Empoli e Fiorentina.

Dopo il ristoratore marchigiano Andrea Serrani che ricevuto un Daspo per aver molestato l'inviata di Toscata Tv, anche un altro tifoso della fiorentina, un 48enne della provincia di Firenze, è ora accusato di aver urtato la giornalista subito dopo il primo episodio e averla toccata nelle parti intime.

Come riferisce Firenzetoday, l’episodio già denunciato dalla giornalista si configura come un grave gesto a sfondo sessista e ha visto anche l’emissione di un daspo di due anni da parte del questore di Firenze.

Video dalle stories della giornalista sportiva Greta Beccaglia

La differenza fra molestie e violenza sessuale

Bene ricordare che la Corte di Cassazione Penale (sentenza 27042/2010) ha stabilito che qualsiasi atto che consiste in un contatto corporeo (anche se fugace ed estemporaneo) configura una violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) se viene compiuto tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, o comunque in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo "e pone quindi in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale". Per questo il toccare volontariamente i glutei, ancorché sopra i vestiti, configura violenza sessuale e non la semplice molestia sessuale. La molestia (art. 660 c.p.) si configura invece in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo e insistito diversi dall’abuso sessuale.

E non basta dire di avere "toccato il sedere per scherzo": la sentenza 46218 della Corte di Cassazione Penale del 12 ottobre 2018 ha inoltre stabilito che "l'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto, anche se avvenuta "joci causa" (per scherzo) o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come violenza sessuale.

Greta Beccaglia, ecco perché le scuse non bastano