La giornalista molestata in diretta: "Trattata come un oggetto, non si deve ripetere"

"Quello che è accaduto a me è una cosa che non è accettabile e non si deve ripetere''. A lanciare l'appello è Greta Beccaglia, la giornalista di 27 anni di Toscana tv molestata mentre era in collegamento in diretta con lo studio nel post partita del match di serie A di calcio tra Empoli e Fiorentina. La polizia di Empoli sta indagando per identificare l'autore della molestia, anche attraverso la ricerca di testimoni oculari e immagini di videosorveglianza. Nel frattempo resta l'amaro di un episodio grave, che secondo la Beccaglia è tutt'altro che isolato: ''È stata ripresa in diretta tv perché io ero a lavorare. Ma purtroppo, come sappiamo, tali molestie avvengono ad altre donne a telecamere spente cioè senza che nessuno venga a saperlo. Non può succedere e non deve accadere, tanto più che proprio i calciatori erano scesi in campo mostrando il simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne".

"Sto ricevendo molti messaggi di solidarietà da parte di tifosi e persone comuni, ma anche da parte di personaggi noti che hanno un'influenza molto importante sull'opinione pubblica e questa è una reazione generale molto positiva - ha spiegato all'Ansa - tuttavia vicende come questa non devono mai più accadere".

La giornalista ha raccontato nel dettaglio il momento della molestia: ''Mi hanno fatto sentire un oggetto. Mi hanno tirato una manata sul sedere, ho avuto paura. Anche perché non è stata l’unica molestia. Poco dopo si sono fermati due tifosi. Uno parlava della partita, quello accanto mi mangiava con gli occhi e continuava a dirmi "Come sei bella. Sei bellissima". Ho avuto la forza di dirgli basta, smettila. Mi ha sconvolto lo sguardo di quei tifosi, erano feroci, da carnefici. Poi è tornato, mi è venuto addosso e ha iniziato a palpeggiarmi. Intorno poca solidarietà, tanti insulti e indifferenza''.

Un fatto incredibile, anche perché avvenuto in una giornata di campionato in cui tutti i calciatori erano invitati a giocare un segno rosso sul volto e due giorni dopo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: ''Due minuti e mezzo di collegamento tremendi – racconta ancora la 27enne - Mi hanno anche detto che quelle molestie le ho subite perché ero troppo provocante, incredibile. A parte il fatto che avevo un jeans e un giubbotto, ma mi dà fastidio anche specificarlo. Mi sono anche detta che forse quella persona era ubriaca, ma secondo i poliziotti con cui ho parlato uno che si sputa sulla mano prima di colpire è consapevole di ciò che fa''.

Nel frattempo è arrivata anche la solidarietà dell'Odg della Toscana, con il presidente Giampaolo Marchini che ha criticato il comportamento del conduttore in studio ''perché invece di condannare il gesto e il molestatore, ha invitato la collega a 'non prendersela''' per le molestie mentre, sottolinea l'Ordine "verso di lei non è stata sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore".

Il gesto è stato condannato dalle società sportive e dal sindaco di Empoli, che ha chiesto punizioni esemplari per i colpevoli. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati: "Mi auguro che le inaccettabili molestie in diretta tv siano perseguite senza esitazioni", mentre il presidente della Camera Roberto Fico parla di ''violenza vera e propria''. Dalla Lega al Pd, passando per il Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia, tutto il mondo della politica si è schierato dalla parte di Greta, con la speranza che episodi del genere non avvengano mai più, né davanti né dietro le telecamere.