Greta Beccaglia denuncia il tifoso che l'ha molestata: sospeso il conduttore che minimizzava

Sarà accusato di violenza sessuale. La polizia ieri senza troppe difficoltà ha individuato il "tifoso" che dopo la partita di Empoli-Fiorentina del 27 novembre ha molestato in diretta tv la giornalista di una tv privata locale, Greta Beccaglia. L'uomo è un 45enne residente ad Ancona. Il commissariato di Empoli ha incrociato le immagini riprese dalla televisione con altri filmati e con la videosorveglianza dell'impianto sportivo. La reporter ha presentato una denuncia-querela.

Dopo la denuncia della donna, che ha ricevuto solidarietà a 360 gradi, l’uomo è stato rintracciato da La Zanzara su Radio 24, e ha chiesto scusa: "Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina, ho sbagliato e chiedo scusa: voglio incontrarla, quando sarà possibile, quando lei vorrà". Ristoratore, con una compagna e una figlia, ha proseguito: "A casa mi hanno detto 'Come ti è venuto in mente?, l’ha detto anche la mia compagna. Mi conoscono, sanno che non sono una persona cattiva, stiamo passando tutti i dispiaceri del mondo".

Sull'accusa di essersi sputato sulla mano prima della molestia, l'uomo precisa: "Stavo tossendo, non ho sputato. Guardate dove è finita questa cosa per uno sbaglio. Uno lavora una vita, si crea una vita e poi guardate cosa succede per una cosa così...".

E' stato temporaneamente sospeso anche il conduttore del programma tv, che aveva minimizzato l'accaduto. ToscanaTv ha affidato a un comunicato stampa la notizia della "pausa" (leggasi sospensione, a tempo, probabilmente solo qualche settimana) che Giorgio Micheletti si prenderà dalla conduzione del popolare programma "A Tutto Gol": "Abbiamo condiviso con il giornalista Giorgio Micheletti di concedergli l’opportunità di un momento di riflessione e di pausa professionale nella conduzione del format 'A Tutto Gol', al fine di chiarire lo svolgimento dei fatti riservandoci di valutare eventuali provvedimenti disciplinari. La nostra emittente conferma il proprio sostegno e la propria solidarietà a Greta Beccaglia - continua la nota -. L’aspettiamo nei nostri studi quanto prima nel solco della positiva collaborazione svolta fino ad oggi. Quello che è accaduto è una molestia. Una cosa inaccettabile. Se Greta vorrà, saremo al suo fianco nella denuncia sporta e speriamo che quanto accaduto possa aiutare noi, il mondo dell’informazione e nella fattispecie il mondo del calcio parlato, a costruire un 'discorso' pubblico più rispettoso", conclude la rete.