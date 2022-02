Il caso di Greta Gila, la modella scambiata per narcos e finita in carcere da innocente

Una vita distrutta, una carriera stoppata sul nascere e tanti sogni infranti. Tutto per un errore, uno scambio di persona. La sfortunata protagonista di questa vicenda è Greta Gila, modella ungherese di 24 anni, tra le partecipanti a Miss Universo che, nel marzo del 2019, si trovava di passaggio a Roma per poi dirigersi verso Tokyo. Non poteva immaginare che quel giorno sarebbe iniziato un vero e proprio incubo, che l'avrebbe portata a trascorrere tre mesi in carcere da innocente.

La modella venne scambiata per una trafficante di droga e arrestata: soltanto 10 mesi dopo, il 16 dicembre del 2019, i giudici hanno inviato una lettera in cui comunicavano di aver commesso un errore. Nel frattempo però la 24enne aveva trascorso tre mesi in carcere, perdendo non soltanto il servizio fotografico che la attendeva in Giappone, ma anche le altre offerte di lavoro. Inoltre, il tempo trascorso in cella ha lasciato il segno sulla salute della giovane, che dall'inizio della vicenda ha iniziato a soffrire di insonnia, crisi di panico e depressione.

Un incubo iniziato una notte di marzo di quasi tre anni fa, quando all'aeroporto di Fiumicino la polizia ferma una conoscente dlla modella in possesso di cocaina. L'accusa è sufficiente per portare all'arresto di Greta che si ritrova la polizia alla porta della sua stanza d'albergo. La ragazza all'inizio pensa ad un tentativo di sequestro, ma pur spiegando alle forze dell'ordine di non essere una narcotrafficante, in meno di due ore si trova rinchiusa in prigione. Adesso Greta ha chiesto un risarcimento di 100mila euro, che i giudici della quarta sezione penale della corte d’Appello di Roma decideranno se accogliere o meno. La sentenza è attesa per il prossimo 22 febbraio.