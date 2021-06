Greta e Umberto travolti e uccisi dal motoscafo: "I turisti indagati sono già tornati in Germania"

Greta Nedrotti aveva 25 anni, Umberto Garzarella ne aveva 37. Sabato sera erano fermi, a bordo della barca in legno (un gozzo) di proprietà di Garzarella, tra il golfo di Salò e il porto vecchio di Portese, sul Lago di Garda, quando un motoscafo li ha travolti e uccisi. Un impatto devastante. Nelle ultime ore è circolata la notizia che potrebbero già essere tornati in Germania i due turisti tedeschi indagati (ma in stato di libertà) per omicidio colposo e omissione di soccorso. Pur non essendoci conferma ufficiale, va sottolineato che i due turisti indagati non commettono nessun reato nell'eventualità di lasciare l'Italia. Così prevede, infatti, la legge: nel caso di incidente nautico (e quindi in acqua) l'omicidio colposo e l'omissione di soccorso non contempla alcun fermo, a differenza degli incidenti stradali.

Greta Nedrotti e Umberto Garzarella morti sul Lago di Garda

I carabinieri di Salò, che portano avanti le indagini sulla dinamica dell'incidente, sono convinti che sarebbero stati proprio loro a travolgere i due giovani. In base alla ricostruzione fatta fino a ora, riporta BresciaToday, i due sono stati travolti dal motoscafo Riva Aquarama partito dalle Rive di Salò. Il natante sembra viaggiasse a gran velocità: ha letteralmente scavato un solco nell'imbarcazione in legno, planandogli sopra. Garzarella è morto sul colpo, rinvenuto senza vita sulla barca alla deriva ormai la mattina seguente, sul lungolago. Il cadavere della ragazza, sbalzata in acqua, è stato recuperato più tardi a 98 metri di profondità.

Gli indagati hanno già incaricato un avvocato per assisterli: avrebbero riferito di non essersi accorti di nulla, ma di essere convinti di aver colpito un pezzo di legno uno scoglio. I due erano sul lago per assistere al passaggio delle 1000 Miglia: dopo di che sarebbero andati a cena in un ristorante sulla sponda veronese, per poi tornare a Salò in serata. I mezzi sono stati sequestrati, i corpi senza vita di Greta e Umberto saranno sottoposti ad autopsia; i tedeschi hanno già fatto le analisi per alcol e droga. Nei prossimi giorni, probabilmente già oggi, si attendono sviluppi. Garzarella era titolare del Centro assistenza caldaie Garzarella ed era molto noto in zona. Greta studiava Economia all'Università di Brescia. Sono ore di profondo cordoglio.