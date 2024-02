Gruppo pro Hamas rivendica attentato contro consolato Usa a Firenze

Dopo il lancio di due bottiglie incendiarie contro la sede del consolato Usa a Firenze nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi questa notte i carabinieri del Ros e la Digos hanno perquisito una persona che sarebbe indagata nell'ambito dell'attentato. Sull'azione contro il consolato era arrivato anche a Firenzetoday la presunta rivendicazione diffusa tramite il canale telegram, 'The whole world is Hamas'.

Nel video di poco meno di due minuti si annuncerebbe una lista "dei primi 50 obiettivi sionisti in Italia da colpire". Il sedicente gruppo specifica di "Non essere Hamas" ma di essere "con Hamas" e annuncia che "per ognuna delle prossime 49 operazioni pubblicheremo un video dettagliato a riguardo, solamente dopo l’avvenimento".