Guardia giurata punta la pistola contro i lavoratori in sciopero: la denuncia del sindacato

Momenti di tensione durante lo sciopero dei lavoratori organizzato nella notte tra l'1 e il 2 febbraio presso l'azienda "Maxi Di" di Belfiore (Verona), attiva nella grande distribuzione. Una guardia giurata ha estratto la propria pistola e l'ha poi puntata minacciosamente verso i lavoratori, riporta VeronaSera.

A raccontare l'accaduto è il sindacato Si Cobas tramite un post su Facebook. La guardia giurata "è prima uscita dalla sua postazione di vigilanza per dirigersi verso il presidio pacifico per provocare i lavoratori. Poi, non contento, ha svuotato una bottiglia d'acqua addosso ai lavoratori, nel tentativo di ottenere una reazione. Non essendo riuscito nel suo scopo, pochi secondi dopo ha fatto nuovamente irruzione nel presidio puntando la pistola in faccia ad alcuni operai". Attimi di concitazione ripresi da alcuni cellulari e condivisi su Facebook dallo stesso Si Cobas.

"Un far-west inaccettabile"

L'episodio è stato duramente criticato da Giuseppe Alviti, presidente dell'associazione nazionale delle guardie giurate (Angpg):"Un fatto grave che mostra l'urgenza di selezionare e formare meglio il personale". "Le guardie giurate - spiega -dovrebbero svolgere funzioni di sicurezza rispetto a furti e altre fattispecie di reato.

"È già accaduto diverse volte nelle lotte della logistica negli ultimi anni con scontri anche duri. Finora non erano però mai state tirate fuori le pistole. Questo far-west è inaccettabile. Purtroppo negli ultimi anni con i decreti sicurezza sono state criminalizzate le lotte sociali. Nell'esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori in lotta per l'applicazione del contratto nazionale, invitiamo la magistratura ad accertare i fatti e intervenire", ha aggiunto.