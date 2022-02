Tre bombe in 24 ore: ad Arzano è guerra di camorra

La situazione nella provincia nord di Napoli va facendosi sempre più incandescente. I clan Cristiano e Monfregolo (entrambi con interessi sulla vicina Arzano) – come cani rabbiosi – stanno contendendosi l’egemonia criminale a suon di attentati dinamitardi. L'ultimo episodio delittuoso ha avuto luogo nella notte appena trascorsa: un ordigno veniva fatto esplodere intorno alle 2:20 in via Sant'Angelo. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. La bomba carta era stata piazzata davanti a un edificio al civico 16, l'esplosione ha provocati gravi danni al cancello ma non si registrano persone coinvolte. Nella mattinata di ieri, domenica 6 febbraio, si è verificato un altro attentato con modalità simili. Una bomba carta è stata fatta esplodere intorno alle 9:30 davanti a un centro scommesse di via Firenze. Infine, nella serata di sabato 5 febbraio, intorno alle 22, un altro ordigno è esploso in via Turati, a pochi passi dall'hub vaccinale, davanti a una sala slot, la Royal Chic Vlt.

Auto crivellata di colpi in via Turati e un altro attentato dinamitardo il 16 gennaio

Come se tutto questo non bastasse, il 23 gennaio scorso un'automobile era stata crivellata di colpi. Il fatto è accaduto in via Turati. Contro la vettura erano stati esplosi almeno 15 colpi, in quello che pare un avvertimento di matrice camorristica e su cui stanno indagando i carabinieri di Giugliano in Campania, dopo il primo intervento dei militari di Frattamaggiore. Ultimo episodio, quello del 16 gennaio: una bomba era esplosa proprio davanti a un centro estetico al civico 19 di via Giuseppe Di Vittorio.

La scarcerazione di Giuseppe Monfregolo

La scarcerazione di Giuseppe Monfregolo è dovuta alla non esecutività della pena comminata in primo grado per estorsione ai danni degli imprenditori di Arzano e, ovviamente, questo non farà altro che aggravare ulteriormente una situazione già “esplosiva” in città. Sul territorio di Arzano, negli ultimi mesi, è avvenuta una guerra. Ci sono stati agguati, attentati incendiari e bombe; tutto finalizzato alla riconquista della leadership delle attività illecite. Occorrono, quanto prima, risposte ferme e concrete. Non è accettabile che gli abitanti dell’area nord di Napoli siano costretti a rimanere ancora a lungo in quella che, ormai, è da ritenersi a tutti gli effetti una pericolosissima polveriera. Smettiamola di piangere vittime innocenti quando ormai il danno è fatto. Lo Stato, per una volta, intervenga per prevenire invece che per curare.