Riesplode la guerra di camorra: dietro al racket dei gadget del Napoli c’è molto altro

Si susseguono con violenza gli agguati di camorra nel cuore di Napoli. Segnale evidente di come sia riesplosa la guerra tra i clan. La mattina del 3 marzo Antonio Esposito, di 49 anni, conosciuto dalle forze dell’ordine e legato alle cosche di Soccavo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Pianura: proprio nell’ora in cui molti ragazzi ancora si attardano per andare a scuola. Un omicidio che apre inquietanti scenari all’interno del Sistema. Anche Pianura, infatti, è un quartiere in cui da tempo i contrasti tra clan rivali sfociano in fatti di sangue. Una esplosione di violenza dovuta a un nuovo business, quello delle estorsioni ai danni dei venditori ambulanti di sciarpe, bandiere e gadget del Calcio Napoli che – grazie agli ottimi risultati ottenuti sul campo dalla squadra di Spalletti – si sono moltiplicati negli ultimi mesi.

Ma cosa accade nella zona occidentale di Napoli?

Antonio Esposito abitava non distante dal luogo in cui è stato ucciso ma era vicino al gruppo di Antonio Scognamillo, egemone nel vicino quartiere di Soccavo. L’auto sulla quale viaggiava, inoltre, è in uso a una persona legata al clan Vigilia. Per questo motivo, secondo i carabinieri, il delitto potrebbe non essere collegato alla guerra in atto a Pianura, dove i due gruppi in lotta, i Capone-Esposito-Marsicano e i Carillo-Perfetto, dopo un momento di tregua dovuto a recenti arresti, sono tornati a fronteggiarsi per il controllo del racket agli ambulanti che vendono gadget del Napoli.

Bisogna, dunque, approfondire cosa sta accadendo nella zona occidentale di Napoli. Una zona, quest’ultima, sempre caratterizzata da una elevata pluralità di gruppi camorristici che rispecchia fedelmente le realtà sociali ed urbanistiche dei singoli quartieri, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura e Bagnoli, nonché la concomitante presenza all’interno di questi comprensori di cosche malavitose particolarmente agguerrite: i Grimaldi ed i Vigilia a Soccavo, i Bernardo, i Puccinelli ed i Cutolo nel Rione Traiano. Per quanto riguarda, nello specifico, il complesso edilizio di case popolari che insiste nel Rione Traiano le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia hanno contribuito a ricostruirne gli assetti nella gestione delle diverse piazze di spaccio confermando la convivenza tra i Puccinelli/Petrone e i Cutolo questi ultimi nella zona, così denominata “della ‘44’” conosciuta anche come “a zona ‘e vascio” storicamente sotto l’egida dell’Alleanza di Secondigliano.

La chiave del mistero potrebbe trovarsi a Soccavo

Allo scopo di frenare i Troncone, il gruppo Iadonisi del rione Lauro (Alleanza di Secondigliano, appunto) avrebbe stretto rapporti con il clan Sorianello del quartiere Soccavo. In tale stato di tensione è maturato l’omicidio il 10 novembre 2021 di un elemento di spicco del clan Troncone, nipote del menzionato capoclan successivamente egli stesso gravemente ferito in un agguato il 23 dicembre 2022. Infine e probabilmente come replica il 1° gennaio 2022 è stato ucciso un pregiudicato vicino agli Iadonisi. Nella prima parte del 2022, infine, la consumazione di gravi agguati ai danni di elementi del clan Vigilia, fino all’omicidio consumato il 18 maggio 2022, sembrerebbero avvalorare l’ipotesi di una ricomposizione del clan Grimaldi dalla cui scissione si è formato il gruppo Vigilia, che potrebbe voler ripristinare il proprio controllo sul territorio.