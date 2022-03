Migliaia di manifestanti e una sola voce: "Basta guerra in Ucraina"

Roma e le principali piazze d'Europa conquistate dal popolo della pace. Migliaia di persone oggi, 5 marzo, si sono radunate per chiedere solo una cosa: lo stop alle ostilità in Ucraina.

Nella Capitale, oltre 50mila presenze. La manifestazione è stata promossa da Cgil, Rete italiana pace e disarmo ma tante solo le associazioni che si sono unite. "Vogliamo un'Europa di pace, senza armi nucleari, che fondi le sue relazioni internazionali sulla sicurezza comune e condivisa, sul disarmo, sulla neutralità attiva. Costruiamo ponti e solidarietà tra i popoli, non con le armi ma con la democrazia, i diritti, la pace", dicono gli organizzatori.

"La Cgil è scesa in piazza perché è un compito fondamentale per un sindacato quello di battersi contro la guerra. Non esistono le guerre giuste e le bombe intelligenti", ha detto dal palco il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "La guerra - ha aggiunto - non si ferma con altre guerre e non si ferma inviando altre armi al popolo ucraino. La guerra si ferma inviando in Ucraina l'Onu, che è nato dopo la seconda guerra mondiale per impedire lo scoppio di altre guerre. È il momento di fare trattative diplomatiche. È il momento del disarmo".

In piazza anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: "Sono qui per manifestare contro la guerra e per la pace. No alla guerra di Putin, no all'espansione della Nato, no all'invio di armi e totale vicinanza e solidarietà alla popolazione civile che sta soffrendo".

"Siamo russi e siamo contro la guerra"

"Siamo russi e siamo contro la guerra". E' lo striscione esposto questo pomeriggio a Verona durante un presidio di protesta contro la politica di Putin organizzato da un gruppo di cittadini russi che vivono nella città scaligera per condannare l'aggressione all'Ucraina. Al sit in soprattutto donne, che hanno espresso la solidarietà al popolo ucraino condannando il presidente russo Putin.

Mobilitazione anche a Torino. In piazza circa trecento persone: "Vogliamo il ‘cessate il fuoco’, chiediamo il ritiro delle truppe. Chiediamo una politica di disarmo e di neutralità attiva. Dall’Italia e dall’Europa devono arrivare soluzioni politiche e negoziali".

A Palermo invece ieri sera una partecipata manifestazione in piazza Pretoria, sede del Comune, poi una veglia sul sagrato della Cattedrale. In piazza sindacati, politici, associazioni e tantissimi cittadini che hanno voluto esserci per solidarietà. Il sindaco Orlando: "Assurda l'aggressione militare da parte della Russia. Pronti ad accogliere i profughi".

A Bologna risuona l'inno ucraino

Manifestazioni per la pace in chiave sportiva a Bologna. Le finali di Coppa Italia di pallavolo maschile, in corso oggi e domani, si sono aperte sulle note dell'inno dell'Ucraina al posto di quello italiano: un gesto di vicinanza al popolo ucraino e di contrarietà alla guerra, spiega lo speaker della manifestazione ospitata all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Gli spettatori hanno ascoltato l'inno ucraino, rivolgendo poi un applauso a Oleg Plotnytskiy, giocatore della Sir Safety Conad Perugia che è in campo per la prima semifinale contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Subito dopo i tifosi perugini hanno lanciato il coro "Oleg, Oleg", condiviso anche dai sostenitori avversari. Sugli spalti diverse bandiere della pace e dell'Ucraina, più uno striscione che recita "Non si invade neanche a rete, uniti per il popolo ucraino", firmato dalle tifoserie delle quattro squadre impegnate nelle finali di Coppa Italia (oltre a Perugia e Piacenza ci sono Italia Trentino e Allianz Milano). A bordo campo c'è poi un altro striscione col logo della Lega Pallavolo con scritto: "Stop war in Ukraine" (foto agenzia Dire)

A Bruxelles la grande marcia

Non sono Italia. Una cinquantina di persone hanno risposto all'appello del movimento "Together 4 Freedom" a Bruxelles in sostegno del popolo ucraino. Il corteo precede una grande marcia per la pace preannunciata per domani, 6 marzo, dalla stessa organizzazione, dove sono attesi ventimila partecipanti. I manifestanti di diverse etnie si sono riuniti oggi a Place de l'Albertine, nel quartiere reale di Bruxelles, portando con loro una grande bandiera ucraina accompagnata dagli stendardi di Taiwan, Turchia, Iran, Venezuela e Cuba per indicare la solidarietà dei loro popoli.