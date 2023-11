Guia morta a 17 anni nello schianto tra due auto: era a Madrid per uno scambio culturale

Si era trasferita per qualche mese in Spagna per perfezionare la sua conoscenza dello spagnolo e invece una ragazza bresciana di soli 17 anni è morta a pochi chilometri da Madrid. Guia Moretti, questo il suo nome, sabato pomeriggio è rimasta coinvolta in un terribile schianto a Santa Maria de la Alameda.

Come si legge su BresciaToday, Guia frequentava il quarto anno del liceo Bagatta di Desenzano ed era ospite di una famiglia locale.

Nello scontro frontale tra due vetture sono morti oltre a Guia, anche l'uomo e la donna che la ospitavano per lo scambio culturale. Ferite altre due ragazze, di 16 e 18 anni, che viaggiavano nella stessa auto. Ferita anche una donna di 34 anni, a bordo dell'altro veicolo coinvolto.

La giovane bresciana è stata estratta ancora viva dall'abitacolo, ma è morta poco dopo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini delle autorità spagnole. I familiari della ragazza sono immediatamente partiti per la Spagna per effettuare il riconoscimento della salma e organizzare il rientro in patria del corpo.

