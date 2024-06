L'orrore nelle chat: immagini e video raccapriccianti di bimbi abusati, trovata la "guida del pedofilo"

Blitz della polizia contro la pedopornografia on line. Sono 9 gli arresti in flagranza effettuati nel corso di una vasta operazione su tutto il territorio nazionale, ma nelle carte dell'inchiesta ci sono in tutto 26 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedoporpornografico. Uno di loro, oltre a migliaia di file pedopornografici, aveva nella disponibilità del suo cloud il formato digitale del libro 'Guia del pedofilo' ('Guida del pedofilo').

Le indagini, spiegano le forze dell'ordine, hanno preso avvio "da una complessa attività di analisi informatica su alcuni dispositivi elettronici sequestrati a un indagato" che era stato arrestato mesi fa proprio perché sospettato di pedopornografia. Nei suoi device, in particolare sul'app di una piattaforma di messaggistica, erano stati trovati "gruppi dediti allo scambio di immagini e video raccapriccianti, con abusi anche su bambini piccolissimi". Le indagini ora hanno portato all'identificazione delle altre persone attive su quei gruppi. La polizia ha eseguito perquisizioni - sia personali che di materiale informatico - in tutta Italia. Maggiori dettagli verranno probabilmente resi noti nelle prossime ore.