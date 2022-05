L'uomo che a 73 anni guida una Smart, ma non ha mai preso la patente: maxi multa

Alla guida di una Smart sulla via Casilina a Roma. Nulla di strano se non fosse che l'anziano automobilista, 73 anni compiuti, non si fosse messo alla guida senza mai aver preso la patente. Alla domanda sul perché della sua decisione, l'uomo ha riferito ai carabinieri di essersi lasciato con la sua compagna con la quale conviveva da oltre 15 anni, e per questo obbligato a prendere l'auto per spostarsi.

L'insolita situazione è capitata ai militari dell'arma della stazione di Labico, comune della provincia di Roma, dove il 73enne è stato fermato nell'ambito dei controlli alla circolazione stradale. Con alcuni precedenti che in passato lo hanno portato a scontare una pena detentiva in carcere, l'anziano - residente nella stessa Labico - è stato sanzionato con una multa di 5mila euro e il fermo amministrativo della citycar per tre mesi.

La scoperta è arrivata nell'ambito di un piano strategico - pianificato dal comando provinciale dei carabinieri di Roma - teso a prevenire i reati connessi alla "movida", garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale e mantenere alta l'attenzione, soprattutto nei fine settimana.