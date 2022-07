L'appello: "5mila euro di ricompensa a chiunque aiuterà a ritrovare mio padre"

Il dolore è quotidiano, farci i conti fino in fondo probabilmente impossibile. Roberto Manca da cinque lunghissimi anni non sa che fine abbia fatto il padre. Guido Manca aveva 69 anni. Scomparve nel nulla il 24 settembre del 2017: si allontanò da un centro nel complesso del San Giovanni Battista di Ploaghe, un paese della provincia di Sassari, dove era ricoverato per diversi problemi di salute.

Eluse la sorveglianza è scappò. Tante piste, tutte senza esito, lo hanno collocato in diverse zone della Sardegna e anche fuori regione nel corso dei primi mesi dopo la sparizione. Poi è calato il silenzio, cosa che il figlio ha provato in ogni modo a evitare con ripetuti appelli alla stampa regionale nei mesi e anni seguenti. Affetto da problemi psichici, Guido Manca aveva contratto una malattia al cuore e aveva dovuto sospendere le terapie farmacologiche per prepararsi a un intervento. Da quel momento erano riemerse patologie che fino ad allora era stato in grado di controllare. Era un artista del legno, realizzava oggetti molto belli fino a quando era in salute.

Forse l'uomo trascorse la notte del 24 settembre 2017 e parte della mattinata lì in zona, vicino al luogo dove era ricoverato. Fece colazione, prese un caffé in una struttura lì accanto, poi il buio. Le polemiche non mancarono per l'assenza dell'attenta vigilanza che ci sarebbe dovuta essere. Manca uscì dalla porta principale della struttura psichiatrica di Ploaghe essendo per giunta "agli arresti domiciliari", per dinamiche legate alle numerose segnalazioni ricevute negli anni.

Per cercarlo vennero coinvolte anche alcune medium. Invano, ovviamente. Ora c'è solo il desiderio filiale di dare degna sepoltura a un genitore. Una spiegazione credibile su che cosa possa essere successo quel giorno non è mai arrivata. Guido Manca si allontanò a piedi e diventò un fantasma. Forse fu vittima di un incidente, ma sono solo supposizioni. Più passa il tempo e più si assottigliano le speranze di trovare il corpo. Il figlio dalle pagine dei quotidiani locali ha deciso di offrire una ricompensa in denaro a chi lo aiuterà a ritrovare i resti: "Vorrei dire che metto a disposizione 5mila euro - dice Roberto Manca - quale ricompensa per chi è in grado ai aiutarmi a ritrovare resti certi di mio padre".

Il figlio, che anche su Facebook negli anni ha lanciato appelli alla ricerca della verità, si è sempre detto convinto che c’è chi sa qualcosa sulla misteriosa scomparsa, ma che qualcuno può avere sentito o visto qualcosa e per chissà quali motivi ha preferito poi non parlare. Dopo dieci anni dalla sparizione verrà dichiarata la morte presunta. Il figlio Roberto non si arrende, e vuole sapere a ogni costo che fine abbia fatto il padre Guido Manca e dove andò a piedi quel giorno di inizio autunno del 2017.