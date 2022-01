Online di dati sensibili di migliaia di pazienti

Sono stati pubblicati sui social alcuni dati sensibili sottratti da degli hacker dall'archivio digitale dell'Ulss 6 Euganea (Padova). L'azienda non ha infatti deciso di rispondere al ricatto economico e - nonostante la dilazione dei termini di pubblicazione annunciata dagli hacker - alle 23.30 di sabato 15 gennaio è iniziato il caricamento online dei primi file.

Ora sul sito della cybergang LockBit 2.0 (dal nome del virus usato per entrare nel sistema informatico dell'azienda sanitaria locale) sono presenti migliaia di file sottratti all'Ulss 6 Euganea. L'azienda sanitaria si limita a commentare brevemente: "La nostra task force, che non ha mai smesso di monitorare la situazione, elemento che ha permesso di intercettare la pubblicazione, sta analizzando e incrociando i dati. L’Ulss 6 ha attivato una linea telefonica dedicata e una mail per informare gli eventuali utenti coinvolti e rispondere a dubbi e incertezze"