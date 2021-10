Harrison Ford perde la carta di credito a Mondello, il figlio di Borsellino gliela restituisce

Disavventura a lieto fine per l'attore Harrison Ford. La star, in Sicilia per girare un alcune scene di una serie cinematografica, si trovava a Mondello quando si è accorto di aver perso la carta di credito. Fortunatamente, un cittadino l'ha ritrovata e grazie alla polizia è stato possibile riconsegnargliela. A rintracciare l'attore il figlio del giudice Paolo Borsellino, Manfredi.

L'attore aveva scelto di trascorrere a Mondello (Palermo) qualche ora di relax. Nel corso del pomeriggio, un cittadino si è presentato al commissariato per consegnare agli agenti una carta di credito trovata sulla strada. Nel giro di pochi minuti, dopo una serie di veloci riscontri informatici, gli agenti sono riusciti a risalire alle generalità dell'intestatario della carta, scoprendo con grande sorpresa che si trattava proprio a "Indiana Jones". E non poteva certo trattarsi di una 'anomalia informatica", visto che Ford era effettivamente in città. In pochi minuti, gli agenti sono riusciti a rintracciare l'attore, che si trovava in un locale dove si era rifugiato per sfuggire alla folla di fan che lo aveva riconosciuto per strada. Il dirigente del commissariato, Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso nella strage in via D'Amelio, insieme a due poliziotti, ha raggiunto l'attore e gli ha riconsegnato la carta di credito.

"Quando il dirigente del commissariato, insieme a due poliziotti, lo ha raggiunto mostrandogli e restituendogli la carta di credito, l'attore ha sorriso - fanno sapere dalla Questura - sollevato per il danno scampato e compiaciuto dall'idea di aver conosciuto una terra tanto bella quanto onesta. L'incontro con gli agenti è stato suggellato da una foto ricordo che tutti i protagonisti della vicenda conserveranno gelosamente".