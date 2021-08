È nata Hina: il padre fucilato dai talebani mentre scappavano da Kabul

Si chiama Hina e pesa tre chilogrammi la bimba afghana che è stata data alla luce nel punto nascita dell'ospedale di Sulmona: la donna afghana che ha partorito nel capoluogo peligno è ospite da qualche giorno nella base militare di Roccaraso. Ha 32 anni ed è stata accompagnata questa mattina in ospedale dall'ambulanza del 118.

"È stato un parto non facile soprattutto perché dovevamo coordinarci con il mediatore culturale. Ma alla fine ci siamo tutti commossi", raccontano medici e infermieri del punto nascita peligno. La storia della 32enne è drammatica perché, da quanto si é appreso, il marito della donna sarebbe stato fucilato prima della fuga da Kabul: era accusato di essere un collaboratore delle forze straniere.

Altri bambini sono nati appena dopo l'atterraggio di voli di evacuazione: Reach è venuta alla luce a bordo di un aereo americano che trasportava la sua famiglia dal Qatar alla base di Ramstein, in Germania. E i genitori hanno deciso di chiamarla con lo stesso nome in codice dell'aereo su cui viaggiavano. Lo ha reso noto il numero uno del Comando per l'Europa delle forze Usa il generale Tod Wolters. La bambina si chiama quindi come il C-17 che l'ha trasferita, nome in codice Reach 828.