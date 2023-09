L'attrice Di Benedetto sequestrata e rapinata in casa con l'ex ministro Urbani: "È la terza volta, lascio la città"

Incubo a occhi aperti per l'attrice napoletana Ida Di Benedetto e il compagno, l'ex ministro dei Beni e delle attività culturali Giuliano Urbani. Martedì scorso (ma è stato reso noto oggi, ndr) la coppia è stata rapinata in casa e indaga la polizia. Un commando ha fatto irruzione nell'appartamento e ha chiuso Di Benedetto e Urbani in una stanza, per poi portare via oggetti preziosi e perfino i cellulari.

"Qualcuno è entrato nella mia camera da letto alle sei del mattino - racconta all'Ansa l'attrice -. Ci hanno chiusi dentro, me ne sono accorta e sono uscita sul balcone, ho urlato e all'inizio nessuno mi ha sentita. Una signora si è accorta di me e ha lanciato l'allarme. Quando è arrivata la polizia ci hanno fatti uscire". Ora Di Benedetto confida di non riuscire più a dormire: "Sono terrorizzata, soffro di claustrofobia e questa è la terza volta che subisco un furto. Sono stanca. La città è abbandonata, andrò via".

