Calcio al gattino che muore assiderato, identificata la 16enne del video: "Ora basta gogna"

Il video circolato sui social aveva indignato il web, in molti si erano chiesti come si potesse essere così crudeli. Stiamo parlando del filmato diventato virale in cui si vede una ragazzina colpire con un calcio un gatto randagio per farlo cadere nelle acque gelide di una fontana di Alberobello mentre un coetaneo la riprende con il telefonino. Quel gattino di nome Grey, "vecchietto e malaticcio" è stato poi trovato senza vita a pelo d’acqua dalla barista che si prende cura della colonia felina. È morto annegato e assiderato.

La ragazzina di 16 anni autrice del cinico gesto è stata individuata e segnalata all'autorità giudiziaria, dopo che la donna, Catia Bianco, ha sporto denuncia. Si chiude così questa agghiacciante storia, che aveva scatenato polemiche e indignazione non solo sul web ma anche nel Paese, con minacce e insulti rivolti alla minorenne.

La notizia è stata data dal comune di Alberobello che in un post pubblicato su Facebook ha scritto: "La persona responsabile è stata individuata e segnalata all'Autorità competente che ha avviato le dovute indagini su quanto accaduto". Poi chiede di porre fine alla "gogna mediatica perché ogni tipo di violenza anche verbale, al pari dei gesti che attentano alla sicurezza degli esseri viventi umani o animali, non rappresentano un comportamento civile da parte di una comunità".