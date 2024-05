"Voglio solo baciarti": identificato l'uomo che avvicinava le ragazze mostrando i genitali

I carabinieri della stazione di Giaveno, Comune di circa 16mila abitanti nel Torinese, sono riusciti a identificare e denunciare il maniaco che da qualche settimana andava in giro a mostrare le proprie parti intime alle donne di passaggio. Si tratterebbe di un italiano di 28 anni che ora è accusato di atti osceni in luogo pubblico.

I primi due casi erano registrati a febbraio quando due ragazze erano state avvicinate da un uomo al volante di un'auto che aveva accostato vicino a loro per poi aprire la portiera e scendere dal veicolo. Nella parte bassa, però, l'uomo non indossava né pantaloni né mutande. A entrambe l'uomo aveva farfugliato qualche frase, tra cui "voglio soltanto baciarti". Le due giovani si erano poi date alla fuga denunciando l'accaduto ai carabinieri.

Dopo le prime denunce ricevute, i militari dell'Arma avevano setacciato le immagini delle telecamere di sorveglianza sparse per la cittadina riuscendo a risalire alla targa dell'auto che il giovane utilizzava per i suoi spostamenti. Una volta identificato il veicolo, si sono presentati a casa del 28enne per vedere se si trattasse effettivamente del proprietario della vettura e gli hanno notificato il provvedimento. Finora sono quattro le vittime del molestatore seriale, tra di loro c'è anche una minorenne.