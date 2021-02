Nuova condanna per ‘Igor il russo’: 20 anni per le rapine violente a Ferrara nel 2015

Il criminale serbo, attualmente detenuto in Spagna, è già stato condannato dalla giustizia italiana all’ergastolo per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri

Nuova condanna per Norbert Feher, alias ‘Igor il russo’. Il tribunale di Ferrara lo ha condannato a venti anni di reclusione per una serie di rapine compiute nel ferrarese nell’estate del 2015, due anni prima degli omicidi per i quali il criminale serbo è stato condannato all’ergastolo.

Feher è attualmente detenuto in Spagna dopo essere stato arrestato nel dicembre 2017 (al termine di otto mesi di latitanza) per tre omicidi e due tentati omicidi; in precedenza era stato condannato dalla giustizia italiana per l’omicidio del barista di Budrio Davide Fabbri e del volontario di Portomaggiore Valerio Verri nel 2017.

Norbert Feher condannato a vent'anni per le rapine dell'estate 2015 nel ferrarese

I fatti per cui era a giudizio a Ferrara risalgono all’estate 2015 quando con la sua banda (composta da Ivan Pajdek e Patrick Ruszo) seminò il terrore in tutto il Ferrarese. Le rapine di cui era accusato risalgono al 26 luglio a Villanova di Denore, ai danni di Alessandro Colombani, al 31 luglio a Mesola nella casa di Emma Santi, una 90enne rimasta legata e imbavagliata nel letto per 48 ore, e il 5 agosto a Coronella nei confronti di Cristina e Giulio Bertelli, padre e figlia, sequestrati in casa per 5 ore e rapinati.

A giugno scorso Norbert Feher era stato prosciolto dall’accusa di aver avuto un ruolo nel delitto del metronotte Salvatore Chianese ucciso con una fucilata in faccia la notte tra il 29 e il 30 dicembre 2015. Sul finire dello scorso anno, infine, “Igor il russo” era stato condannato dalla Corte suprema spagnola a 21 anni per due tentati omicidi commessi nella zona di Teruel, a Albalate del Arzobispo, il 5 dicembre, nei giorni precedenti all’arresto avvenuto pochi giorni dopo.