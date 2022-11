Il giallo dell'uomo morto dopo essere stato trovato in strada seminudo

Il suo corpo era stato trovato in strada, a terra, seminudo. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato l’uomo incosciente e lo hanno portato in ospedale. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin dall’inizio. Infatti oggi, dopo quattro giorni di ricovero, l’uomo è morto all’ospedale di Pavia.

Il ritrovamento dell'uomo seminudo

Il fatto è avvenuto lunedì scorso a Mortara, provincia di Pavia. L’allarme è scattato intorno alle cinque del mattino di lunedì, quando un passante ha chiamato i soccorsi per un presunto malore. L’uomo a terra, uno sconosciuto, senza addosso documenti, è ancora non identificato. Si tratterebbe di un uomo di mezza età e di origine nordafricana. È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del policlinico San Matteo di Pavia, con prognosi riservata. Il ferito era stato stabilizzato, intubato e trasportato con l’ambulanza in ospedale, in gravissime condizioni. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le ultime ore del nordafricano. Oggi il suo cuore ha smesso di battere. Nonostante le cure dei medici, non c'è stato nulla da fare.

Il sospetto del pestaggio

Ma che cosa è successo? Sicuramente non si tratta di un malore perché, secondo quanto riscontrato dai soccorritori e dai medici dell’ospedale, l’uomo era stato evidentemente vittima di un pestaggio. Una violenza tale da provocargli un grave trauma cranico, presumibilmente con un corpo contundente come una mazza o una spranga.

Al momento le indagini non hanno dato riscontri. Nessuno avrebbe visto né sentito nulla. Se la violenza fosse avvenuto sul posto, si tratta di una zona residenziale con le strade deserte, soprattutto nelle ore notturne. Non è scontato però che il pestaggio sia avvenuto proprio lì dov’è poi stato trovato. L’uomo potrebbe anche essere stato picchiato in un altro luogo e poi scaricato lì, dove è stato soccorso, da un’auto.