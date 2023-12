Ragazza italiana morta a New York per un malore, la madre: "Vogliamo chiarezza"

Vogliono vederci chiaro i genitori di Ilaria Conti Gallenti, una 28enne di Bologna trovata morta dal marito - meglio ex - lo scorso 15 dicembre nel suo appartamento a New York. Inizialmente si era ipotizzato che a stroncare la donna fosse stato un malore improvviso, un infarto probabilmente. Sulla questione in queste ore si sta indagando per fugare ogni dubbio: la madre di Ilaria chiede chiarezza e insieme a un'amica storica della figlia, Margherita, è volata a New York.

Un decesso bollato come "morte naturale"

Facciamo un passo indietro. La 28enne bolognese, negli Stati Uniti per realizzarsi nel settore del marketing della ristorazione, è stata trovata senza vita nel suo letto dell'abitazione nel Queens dal marito, un aspirante chef americano di origine coreana che aveva sposato a maggio scorso e col quale si era separata da pochissimo: per questo, l'uomo dormiva sul divano in un'altra stanza.

Secondo una prima ricostruzione, l'ex marito quando ha sentito la sveglia suonare a vuoto, è andato a controllare. E poi ha chiamato il 911. Quando è arrivato il personale sanitario ha confermato il decesso. "Ilaria soffriva di un'aritmia - ha spiegato sempre l'amica Margherita Grandini - che per i medici, abbiamo appreso, non sarebbe all’origine della sua morte". Dall'autopsia "non sono emerse patologie nascoste, eccetto una comune aritmia cardiaca - racconta l'amica Margherita - e gli esami tossicologici non hanno riscontrato nessuna sostanza anomala in circolo. Il caso è stato bollato come 'morte naturale'. Ma questo è difficile da credere. E servono altri accertamenti, che stiamo facendo eseguire in maniera privata, per chiarire cosa è accaduto davvero". Sul caso indaga la polizia, ma le indagini procedono nel massimo riserbo. Il marito non è indagato e si mostra collaborativo con gli inquirenti.

I continui litigi con l'ex

A insospettire i familiari sono i dettagli sulla sfera personale della giovane e sulla sua relazione con il marito. I vicini hanno raccontato di continui litigi tra i due nei giorni precedenti al decesso. Inoltre, 4-5 giorni prima della morte Ilaria e il marito si erano lasciati, "per questo lui dormiva sul divano". L'amica della 28enne ha raccolto messaggi degli ultimi periodi, confidenze che le aveva fatto Ilaria, e li ha consegnati alla polizia.

Un altro elemento che ha attirato l'attenzione dei familiari di Ilaria è un video che lei stessa avrebbe inviato alla mamma poco prima del decesso, alle 7.15. Un quarto d'ora dopo avrebbe scritto anche a un'amica, "per vedersi in giornata", ricorda Margherita. Un'ora dopo, la ventottenne era morta. "Vogliamo solo che emerga la verità", ha ribadito l'amica di Ilaria. Solo una volta terminate le indagini di polizia la salma potrà rientrare in Italia. Per il trasferimento si sono già mobilitati gli amici più cari al fine di dare un contribuito per le spese del trasferimento della salma.