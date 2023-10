"Devi morire come tuo fratello": le minacce di una donna a Ilaria Cucchi

"Tu devi morire peggio di tuo fratello cui hai mangiato i soldi", questo il tono delle mail che la senatrice Ilaria Cucchi ha ricevuto sul suo indirizzo di posta elettronica istituzionale e sulle quali il pm Delio Spagnolo sta indagando per stalking. Trenta in tutto inviate in mezz'ora, con frasi intimidatorie e con minacce di morte indirizzate a lei e ai suoi figli. Una è stata inviata anche al procuratore antimafia Giovanni Melillo: "Scrivi alla sporca etero Ilaria Cucchi che è arrestata se non legge la mia lettera". La polizia sta indagando anche su un video che circola su TikTok nel quale un uomo insulta lei e il suo legale: "Abbiamo scritto ancora a Fabio Anselmo figlio di p...marito di Ilaria Cucchi quella stuprata mentale e sorella di quel drogato di m...per fortuna ucciso dai carabinieri".

Dietro alle mail potrebbe esserci una donna, ritenuta dalla senatrice capace di compiere azioni persecutorie più concrete. Da qui la denuncia: "Sono molto preoccupata per me e per i miei figli – ha dichiarato la Cucchi - in passato ero stata più volte oggetto di offese insulti ma mai di minacce così pesanti".

