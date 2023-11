Liberata Ilaria De Rosa, l'hostess arrestata in Arabia Saudita per uno spinello

È tornata libera Ilaria De Rosa. L'hostess italiana di 23 anni arrestata lo scorso aprile in Arabia Saudita con l'accusa di spaccio di stupefacenti è stata scarcerata ed è già in viaggio verso l'Italia. Nella mattina di oggi, giovedì 2 novembre, si sono aperte le porte del penitenziario di Jeddah, dove la giovane era stata rinchiusa perché trovata in possesso di uno spinello durante una perquisizione della polizia in una festa privata. Lo scorso giugno il tribunale saudita le aveva inflitto sei mesi di carcere, poi confermati. Scontata la pena, la 23enne trevigiana è stata liberata ed è già in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo della Saudia Airlines: il suo arrivo a Roma previsto per le 13.40. Come riporta il Corriere della Sera, non è chiaro se la ragazza deciderà di andare in Veneto o lasciare subito il nostro Paese per volare nuovamente in Belgio, dove risiede il padre, ufficiale dell’aeronautica in servizio in una base Nato.

La disavventura di Ilaria De Rosa ha avuto inizio tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Non riuscendo a contattarla, la madre della giovane si era recata dai carabinieri di Castelfranco Veneto per sporgere denuncia. La 23enne, hostess per la compagnia lituana Avion Express, si era stabilita da alcuni mesi a Jeddah, dove spesso faceva scalo. Dopo i contatti con la compagnia aerea e l'intervento della Farnesina, è stato possibile ricostruire la dinamica dell'arresto e l'accusa. La 23enne, perquisita durante un blitz della polizia a una festa privata, è stata trovata in possesso di droga. Nel dettaglio, secondo le indiscrezioni riportate in questi mesi, gli agenti avrebbero rinvenuto uno spinello nascosto nel suo reggiseno. I familiari della ragazza sono subito volati in Arabia per seguire da vicino la vicenda, di cui si è interessato direttamente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il processo è avvenuto lo scorso giugno, con i giudici che hanno inflitto una pesa di sei mesi di reclusione. Una condanna che l'hostess ha iniziato a scontare lo scorso maggio e che, come previsto, è terminata nei primi giorni di novembre.

La notizia è stata confermata anche dal senatore veneto di Forza Italia Pierantonio Zanettin: "Complimenti sinceri al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha seguito personalmente la delicata vicenda e al personale della Farnesina, che anche stavolta ha operato con la consueta professionalità ed efficienza".

