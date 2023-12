Suv "vola" sulla rotonda e travolge un'auto: morta una donna

Una donna di 46 anni, Ilaria Ziliani, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 9 dicembre, sulla statale 42 nei pressi di Malonno, in provincia di Brescia. L'auto su cui viaggiava la donna, originaria di Genova ma residente a Capo di Ponte, è stata travolta da un suv: un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo. A bordo della vettura c'era anche il compagno della vittima, il 50enne Ivan Pietragalli, trasportato in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Come riporta BresciaToday, lo schianto sarebbe avvenuto a causa dell'elevata velocità del suv. Stando al racconto di diversi testimoni, il conducente di un suv Audi Q5, un 44enne di Darfo Boario Terme, stava percorrendo la statale 42 ad alta velocità, superando diversi mezzi in maniera molto pericolosa. Giunto al confine tra Sonico e Malonno, dopo l'ennesimo sorpasso, l'uomo non ha fatto in tempo a rallentare per imboccare la rotatoria, ed è letteralmente volato attraversandola centralmente, con il mezzo ribaltato. Dall'altro lato della rotonda stava tranquillamente transitando una Lancia Y con a bordo una coppia. Il suv impazzito ha travolto l'utilitaria, disintegrandone la parte posteriore.

Le condizioni della donna, che sedeva sul sedile passeggero, sono apparse fin da subito come disperate. Il tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è durato un'ora, ma purtroppo non ha dato esito positivo. Meno gravi le condizioni dell'uomo, portato in ospedale con ferite lievi. Il conducente del suv invece, uscito con le proprie gambe dall'abitacolo, è stato ricoverato con un trauma cranico nel nosocomio di Esine.

