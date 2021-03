Ilenia Fabbri, la confessione shock del killer Pierluigi Barbieri

Due precedenti tentativi di uccidere la donna erano falliti per puro caso. Era stata già scavata una buca in un campo: Barbieri avrebbe dovuto gettarci il corpo di Ilenia e cospargerlo di acido. L'omicidio di Faenza risale a un mese e mezzo fa

Un nuovo capitolo in uno dei più inquietanti casi di cronaca nera della storia recente: l'omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza. Il killer aveva già tentato altre due volte di ucciderla.

Omicidio Ilenia Fabbri: la confessione shock di Pierluigi Barbieri

In passato già altre due volte (il piano sarebbe stato messo a punto tra settembre e ottobre) avevano tentato di ammazzare Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di via Corbara. Il delitto ha scossa la cittadina in provincia di Ravenna e tutta l'opinione pubblica italiana. La confessione del 53enne Pierluigi Barbieri, sicario reo-confesso dell'omicidio su mandato - secondo le ipotesi degli inquirenti - porta alla luce altri dettagli estremamente inquietanti. Avrebbe detto che i due precedenti tentativi di eliminare la donna erano falliti per puro caso: il primo perché lui non si era orientato bene nella casa alla ricerca della stanza della 46enne; l'altro perché l'ex marito, il cui arrivo avrebbe dovuto segnare l'inizio dell'azione, si era presentato tardi.

La posizione di Claudio Nanni, visti anche i riscontri degli inquirenti, si aggrava. Ieri durante il suo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo quanto emerso sui media locali, era stata anche già scavata una buca in un campo: Barbieri avrebbe dovuto gettarci il corpo di Ilenia e cospargerlo di acido, stando a quanto dichiarato dallo stesso durante l'interrogatorio di mercoledì. Mercoledì scorso, sono state sequestrate dall'officina di Nanni due taniche di liquido corrosivo, una vanga e un grande trolley. Il sicario, con la sua confessione, ha fatto ritrovare anche il manico del martello con cui ha colpito Ilenia prima di cercare di strangolarla: l'aveva lanciato sotto un cavalcavia dell'autostrada nel tratto tra Faenza e Imola.

Ilenia Fabbri: le diverse versioni di Nanni e Barbieri

Barbieri inoltre avrebbe spiegato che Nanni gli avrebbe promesso 20mila euro e un'auto per uccidere l'ex moglie. Ben diversa la versione di Nanni, che agli inquirenti ha detto di aver pagato 2000 euro l'amico per spaventare la moglie e farla desistere dal portare avanti la causa patrimoniale relativa al loro divorzio. Ma la versione dell'ex marito non ha mai convinto gli inquirenti.

Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, entrambi 53enni, sono stati arrestati tre settimane fa per l'omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza, e sono accusati di essere mandante e sicario. Il 20 e 29 gennaio Nanni e Barbieri si incontrarono a Faenza. Claudio Nanni secondo gli inquirenti avrebbe dato al killer il duplicato delle chiavi di casa. All'alba del 6 febbraio il killer entrò in camera da letto e quando Ilenia gridò ("Chi sei? Cosa vuoi?") e scappò per le scale, lui la inseguì, la aggredì e poi la uccise. In casa c'era anche un'amica della figlia. Lei alle 6.06 chiamò Arianna, figlia della vittima, in quel momento in viaggio con il padre, acendo così scattare l'allarme per quella che si pensava essere l'intrusione di un ladro. La ragazza aveva intravistomil killer e aveva potuto riferire le ultime parole della vittima, consentendo innanzitutto di capire che non conosceva l'assassino. E aveva contribuito a stilare un primo parziale identikit del killer: molto alto, ben piazzato, con spalle grosse e vestito di scuro: Barbieri.

Sin dai giorni seguenti alla morte di Ilenia i sospetti si erano concentrati sull'ex marito. I rapporti tra lui e Ilenia Fabbri si erano deteriorati da molto tempo e c'era una causa in corso tra i due.