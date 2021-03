Ilenia Fabbri, la versione dell'ex marito: "Ho assoldato Barbieri, ma solo per spaventarla"

Inizia a diradarsi la nebbia sul caso dell'omicidio di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni uccisa a Faenza lo scorso 6 febbraio. Dopo la confessione di Pierluigi Barbieri, il presunto esecutore materiale del delitto, arrivano le prime ammissioni di Claudio Nanni, ex marito della vittima, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell'assassinio. Secondo RavennaToday l’uomo avrebbe confessato di aver assoldato Barbieri, un gesto compiuto però, ha riferito agli inquirenti durante l’interrogatorio di garanzia, "solo per impaurire" la moglie, per spaventarla e cercare in questo modo di farle interrompere la causa patrimoniale in corso. Ilenia aveva infatti chiesto all'ex marito 100mila euro per gli anni trascorsi a lavorare per lui in officina. Il 26 febbraio scorso i due si sarebbero dovuti rivedere in Tribunale.

L'omicidio secondo Nanni, difeso dall'avvocato Guido Maffuccini, sarebbe quindi il risultato di una situazione degenerata. Interrogato dal Gip Corrado Schiaretti e dal Pm Angela Scorza Nanni ha poi spiegato di aver assoldato l'amico per 2000 euro, mentre Barbieri aveva detto che gli erano stati promessi ben 20mila euro e un'auto. Tra i due, sempre secondo quanto riferito dall'ex marito della vittima, non ci sarebbero stati contatti in seguito all'omicidio. Nanni nei giorni scorsi ha scritto una lettera alla figlia Arianna, che è sempre stata convinta dell'innocenza del padre, scusandosi dell'accaduto.

Diversa la versione riferita agli inquirenti da Pierluigi Barbieri, 53 anni, detto “lo Zingaro” che ha risposto a tutte le domande restituendo una piena ammissione dei fatti. Secondo il 53enne la cifra pattuita per il delitto era di 20mila euro, oltre a un'auto; mentre i 2.200 euro in contanti sequestrati nel suo appartamento al momento dell'arresto non avrebbero alcun collegamento con il delitto.

Nell'ordinanza che ha disposto gli arresti, Barbieri viene descritto come "accreditato nell'ambiente malavitoso come soggetto disponibile a partecipare a spedizioni punitive, in spregio a qualunque rischio". In grado di ogni "condotta violenta per conseguire un compenso", un "picchiatore su commissione".

Ilenia Fabbri: arrestati Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri

Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, entrambi 53enni, sono stati arrestati la scorsa settimana per l'omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza, e sono accusati di essere il mandante e l’esecutore materiale dell’omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due si erano incontrati a Faenza il 20 e 29 gennaio. Claudio avrebbe dato al killer il duplicato delle chiavi di casa, gli avrebbe spiegato come raggiungere la camera da letto dove dormiva l'ex moglie. All'alba del 6 febbraio il killer avrebbe così fatto irruzione nella camera da letto di Ilenia Fabbri, rincorrendola per le scale e uccidendola. Il piano di far scoprire il cadavere di Ilenia nel pomeriggio e far sembrare tutto una rapina è fallito miseramente.

Il video (decisivo) di Pierluigi Barbieri a Faenza

Nel video di un impianto privato di videosorveglianza, acquisito dalla Polizia di Stato, si vede la figura scura dell'omicida che si dirige alla casa di Ilenia Fabbri e che a un certo punto cambia strada, forse dopo aver notato la telecamera. Il video sarebbe stato un elemento decisivo per gli inquirenti.