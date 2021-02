Ilenia Fabbri: la soluzione del giallo è in un video di pochi secondi?

Chi è l'uomo che ha ucciso Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni trovata morta il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di Faenza (Ravenna)? Il cadavere è stato scoperto pochi minuti dopo l’omicidio, e l'uomo che l'ha uccisa è dovuto fuggire precipitosamente. Sono poche ancora le certezze, e le indagini proseguono. Un sicario pericoloso, forse maldestro, improvvisato.

Chi ha ucciso Ilenia Fabbri a Faenza

Secondo gli inquirenti potrebbe essere davvero l’assassino di Ilenia Fabbri quello ripreso in un video di una telecamera privata poco prima dell’omicidio. Un killer "non professionale ma pericoloso", secondo il procuratore capo Daniele Barberini, per il quale si stanno compiendo valutazioni "su aspetti morfologici" proprio grazie alle immagini in questione. C'è poi quell'identikit fornito dall’unica testimone oculare, l’amica della figlia, rimasta quella notte a dormire nell’appartamento di via Corbara e per questo ora sotto protezione. L'assassino sarebbe un uomo alto, con spalle larghe, corpulento e mai visto prima da lei.

Torniamo al video che inquadra il presunto killer pochi minuti prima del dramma. Su quelle immagini lavorano i tecnici della polizia Scientifica, si prova a ottenere una maggiore definizione. "La sequenza dura in totale circa 15 secondi - scrive il Resto del Carlino - ed è stata registrata tra le 5.50 e le 5.52 dalla telecamera di un’abitazione di via Testi, la strada che incrocia via Corbara. Nelle immagini si vede una persona presumibilmente vestita di scuro e con cappuccio che giunge appunto su via Testi camminando sul marciapiedi fino a fermarsi praticamente sotto all’obbiettivo. A quel punto forse l’uomo si accorge della telecamera: di fatto gira repentinamente verso la sua sinistra, quindi riprende a camminare tornando indietro però, un po’ come se fosse in attesa di qualcosa o qualcuno. Infine attraversa l’incrocio tra via Testi e via Corbara e scompare per sempre dall’inquadratura. La medesima telecamera qualche istante dopo immortala il passaggio dell’auto di Claudio Nanni".

I movimenti di sabato mattina dell'ex marito di Ilenia Fabbri sono stati dettagliatamente analizzati ovviamente: ribadisce di essere totalmente estraneo ai fatti. Quando l'ex moglie è stata uccisa lui era in viaggio verso Milano con la figlia per ritirare un'automobile. Ora è indagato a piede libero per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota

Omicidio Ilenia Fabbri: la casa del delitto è sui libri di architettura

La tranquilla via Antonio Corbara nelle ultime settimane è finita sotto ai riflettori dei media di tutta Italia. E le immagini della casa dove è avvenuto il macabro omicidio sono ormai note a tutti. Come racconta Chiara Tadini su RavennaToday, una casa "d'autore" di prestigio unica nel suo genere, acquistata per 300mila euro. Una tranquilla zona residenziale, ma al contempo a poca distanza dal centro storico di Faenza - piazza del Popolo è ad appena un chilometro e mezzo di camminata.

Il complesso di abitazioni di cui fa parte la casa di Ilenia è stato costruito tra il 2005 e il 2008 su un progetto degli architetti faentini Davide Cristofani e Gabriele Lelli. Un progetto importante, tanto da essere descritto all'interno del libro A casa nella città diffusa di Marco Mulazzani, architetto e docente di Architettura all'Università degli studi di Ferrara. 14 appartamenti che coprono una superficie totale di 1798 metri quadri. Al piano terra di ogni appartamento si trova un soggiorno/cucina con un bagno; le scale portano poi al piano superiore, dove si trovano due camere da letto e un altro bagno.