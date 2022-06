Circuiti di videosorveglianza manomessi: cittadini spiati in casa

Comuni cittadini erano spiati nelle loro case, in palestra o in studi professionali. Lo ha scoperto la polizia postale di Milano, con il coordinamento del servizio polizia postale di Roma e della Procura di Milano, che ha individuato i presunti autori dello spionaggio. L'intrusione nella vita privata di ignari cittadini avveniva da parte di due gruppi criminali tramite la violazione degli impianti di videosorveglianza. In pratica sfruttavano le telecamere piazzate per fini di tutela privata in case ma anche palestre, piscine, studi privati.

L'operazione della polizia postale ha interessato 10 città su tutto il territorio nazionale e si è conclusa con altrettante perquisizioni e con il sequestro di un'ingente quantità di materiale informatico.

(Articolo in aggiornamento)