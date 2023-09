Il cestello dell'autogru si stacca: imprenditore muore schiacciato

Un imprenditore edile di 46 anni Corato, in provincia di Bari, è morto mentre stava svolgendo lavori in un terreno di sua proprietà che si trova in viale Boscarello, alla periferia della città. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, domenica 3 settembre 2023. Si chiamava Domenico Corcelli.

Secondo quanto emerge dai primi rilievi svolti dagli agenti di polizia del commissariato di Corato, il 46enne stava manovrando una autogru munita di cestello che, all'improvviso, si è sganciato travolgendolo senza dargli scampo: il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso per schiacciamento. La Procura di Trani, che ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo, non ha disposto l'autopsia e il corpo dell'imprenditore è stato restituito ai familiari. Sul posto è intervenuto anche il personale dello Spesal della Asl di Bari.

Il sindaco: "Inaccettabile morire sul lavoro"

"Siamo di fronte all'ennesimo gravissimo incidente sul lavoro e la riflessione forte che va fatta è sulla necessità di far crescere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro". Lo ha detto il sindaco di Corato (Bari), Corrado Debenedittis commentando la morte di Domenico Corcelli.

"Investire in sicurezza vuol dire aumentare i controlli, effettuare verifiche su impianti e attrezzi perché incidenti che sembrano fortuiti - aggiunge il primo cittadino - rimandano al fatto che si dovrebbe fare più attenzione per avere garanzie e certezze sul luogo di lavoro. È inaccettabile morire sul lavoro - conclude - esprimo a nome mio e dell'intera comunità che rappresento, vicinanza e cordoglio alla famiglia della giovane vittima".

