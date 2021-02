È successo a Ghedi, in provincia di Brescia. Per lui è scattata una denuncia penale

"A me non interessa il covid"

Positivo al coronavirus e per questo sottoposto a quarantena, un piccolo imprenditore di Ghedi (in provincia di Brescia) ha deciso comunque di presentarsi al lavoro, alla sua officina, e di lavorare senza mascherina nonostante con lui ci fossero altri operai, suoi dipendenti. Rischiando di contagiarli tutti. Il suo gesto non è passato inosservato agli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Enrico Cavalli, cui spetta anche vigilare sul rispetto della quarantena e, in questo caso, del divieto assoluto di uscire di casa.

L'imprenditore positivo che va a lavorare tra i suoi dipendenti a Ghedi

Gli agenti sono allora intervenuti nella sua officina e gli hanno contestato la violazione delle norme anti covid. Per lui è scattata una denuncia penale. Ora rischia fino a un anno e mezzo di carcere. Di fronte all'evidenza, l'imprenditore avrebbe alzato la voce dicendo che a lui "non interessa niente del coronavirus", e ancora che "l'importante è lavorare".

Nel frattempo sono in corso accertamenti per verifiche di eventuali e ulteriori irregolarità registrate all'interno dell'officina: è stato allertato anche l'ispettorato del lavoro.