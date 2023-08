L'imprenditore agli arresti domiciliari in hotel per aver ucciso un orso

Avrebbe ucciso un orso durante una battuta di caccia nel 2017. Per questo, in Romania è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere. Così lo scorso luglio i carabinieri della provincia di Bolzano hanno arrestato un imprenditore tedesco di 65 anni che, nel frattempo, era rimasto agli arresti domiciliari in un hotel di Anterselva (comune della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige). I militari hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene.

Ad incastrarlo ci sarebbe un testimone, ma l'imputato nega l'accaduto e sostiene di non aver mai saputo del procedimento penale in corso. Il processo sarebbe stato celebrato in sua assenza e non gli sarebbe stata nemmeno comunicata la sentenza, nel frattempo diventata definitiva, perché sono scaduti i termini per l'appello.

Intanto, ora a Bolzano i suoi legali hanno impugnato la richiesta di estradizione. La corte d'appello si pronuncerà lunedì prossimo. Nel frattempo, tramite un collega romeno, è stata impugnata anche la sentenza di condanna di primo grado, facendo leva proprio sul fatto che il processo sarebbe stato celebrato a insaputa dell'imputato.

