Sullo scooter in autostrada con moglie e figlio di un anno (senza casco): finisce malissimo

Il video era diventato in poco tempo virale una decina di giorni fa, e non poteva che essere così. Uno scooter viaggiava circolava sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, con tre persone a bordo: il conducente, una donna e un bambino molto piccolo, privo di casco protettivo.

Le indagini sono iniziate subito. Come racconta oggi SalernoToday, la tempestiva attività investigativa, avviata dalla polizia stradale di Angri, ha consentito, in tempi celeri, di ricostruire tutta la vicenda, e identificare la targa del veicolo e il relativo proprietario. L'uomo è risultato essere proprio colui che era alla guida del mezzo nel video "incriminato". Viaggiava con la moglie e il loro il piccolo bimbo, di poco più di un anno.

Per lui è scattata una multa di 400 euro per il trasporto di persone in numero superiore a quelle consentite, per il trasporto sul motociclo di un minore di anni 5 e per il trasporto di un passeggero senza casco protettivo. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni. Non solo: il padre di famiglia è stato anche segnalato al tribunale per i minorenni.

Viaggiare in tre su mezzi a due ruote in Italia è assolutamente vietato, ovviamente. La legge prevede inoltre il divieto assoluto di trasportare minori di 5 anni sui veicoli a due ruote. Per quelli di età superiore stabilisce invece unicamente il principio che la loro corporatura deve essere tale da permettere loro di stare seduti in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. Chi trasporta su un motoveicolo un bambino di età inferiore ai 5 anni rischia una sanzione da 148 a 594 euro.

Continua a leggere su Today.it...