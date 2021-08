Gli incendi minacciano il suo casolare: 77enne muore per salvare gli animali

Sono giornate durissime per la regione, in lotta per difendersi dall’ondata di caldo e dagli incendi che stanno devastando il territorio

Un uomo di 77 anni è morto nel suo casolare di campagna raggiunto dal fuoco che sta imperversando a Grotteria, in provincia di Reggio Calabria. E' accaduto intorno a mezzogiorno. L'uomo tentava di salvare i suoi animali, ma é stato raggiunto dal fuoco ed é morto per le ustioni. Purtroppo non è la prima vittima nel reggino a causa degli incendi perché l'altro ieri le fiamme hanno ucciso altre due persone: zia e nipote, anche loro morti per cercare di salvare la loro proprietà.

Sono giornate durissime per la Regione Calabria, che sta lottando per difendersi dall’ondata di caldo e dagli incendi che stanno devastando il territorio. Ieri i carabinieri hanno allontanato un gruppo scout di 20 ragazzi troppo vicini ad una zona boschiva dove si stavano sviluppando dei roghi. Osservato speciale l’Aspromonte, sempre più oggetto di devastanti incendi. Propri lì, c’è il santuario della Madonna Polsi, che ora è quasi isolato dopo il blocco della strada principale per le fiamme. Centinaia di pellegrini partiti ieri a piedi sono stati poi costretti a tornare indietro, mentre i forestali erano impegnati nello spegnimento dei roghi.

Problemi anche vicino al capoluogo reggino, dove è stata chiusa al transito la Strada Provinciale 1 Gioia Tauro - Locri nel tratto in corrispondenza di località Zomaro, a causa dell'incendio che sta interessando la zona.