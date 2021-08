Incendi sulla costa Adriatica: almeno 500 persone sfollate, treni interrotti e disagi in autostrada

Vasti incendi boschivi, soprattutto in Molise. Il rogo è divampato nel pomeriggio ed ha lambito le case, creando problemi alle famiglie, ma anche a turisti nei campeggi e negli alberghi della zona. Così si è reso necessario evacuare almeno 500 persone. Il fatto è avvenuto a Campomarino Lido (Campobasso). Stop al transito degli automobilisti sulla Statale 16 per circa 2 ore mezzo e dei treni da Pescara. La Strada Statale 16 in zona Campomarino è stata riaperta in serata ma la circolazione è tuttora rallentata. Incendi anche a Chieuti (Foggia). Dunque grossi problemi in generale lungo la rotta adriatica, sia alle strade che alle ferrovie.

Alle 21era ancora interrotta la circolazione sulla linea ferroviaria adriatica nel tratto compreso tra Pescara e Foggia. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha riprogrammato l'offerta attivando bus sostitutivi per i passeggeri di InterCity e Frecce. A bordo dei treni e in stazione la società sta garantendo assistenza ai viaggiatori fornendo kit con beni di prima necessità e informazioni. Nessun convoglio regionale è stato coinvolto.

Nessun treno regionale è stato coinvolto. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Trenitalia fa sapere di aver organizzato anche l'assistenza ai passeggeri e che informazioni vengono diffuse nelle stazioni e sui canali online.

? #Incendio boschivo a Campomarino Lido, evacuate oltre 400 persone tra alberghi, campeggi e abitazioni nelle vicinanze. #vigilidelfuoco al lavoro con squadre a terra, un #canadair e l’elicottero del reparto volo di #Bari a protezione delle strutture [#8agosto 19:30] pic.twitter.com/hjV8Cevsg2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 8, 2021

È il secondo grave incendio registrato negli ultimi giorni a Campomarino Lido, località di mare frequentata da molti villeggianti della provincia di Foggia, perlopiù di San Severo. In corso l’intervento dei vigili del fuoco. Il rogo è divampato nei pressi del cavalcavia della località molisana, altezza stazione, sulla Statale 16. Le fiamme hanno raggiunto e lambito anche le abitazioni. In azione i canadair.

Lo sfogo social di Francesco Miglio, sindaco di San Severo: "Se l’origine di questi incendi è la mano dell’uomo, siete dei delinquenti. Non vi si può definire diversamente".

L’impresa ferroviaria sta fornendo assistenza ai passeggeri interessati. Informazioni diffuse nelle stazioni e sui canali informativi delle imprese ferroviarie. Nella giornata di oggi un incendio ha interessato anche l'A14 in agro di Foggia.